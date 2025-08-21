立委參訪無人機產業 中光電、雷虎盤中強漲

快訊

中央社／ 台北21日電

先前漲多的無人機概念股在昨天台股重挫時拉回，今天立法院經濟委員會參訪無人機產業，無人機概念股勁揚，中光電盤中觸及漲停112.5元，雷虎漲逾7%至132元。

國防部先前宣布，將啟動近5萬架軍用商規無人機標案，總金額上看新台幣500億元，預料將優先採用國產品。

已供應軍用無人機的雷虎科技除積極參與中科院、國防部相關活動，董事會並已決議積極布局美國市場，計畫在美國投資建設無人機關鍵組件及馬達量產基地，進一步強化台美產業合作，提升雷虎在全球無人機市場的競爭力。

中光電智能機器人公司也在去年8月拿下國防部微型無人機、監偵型無人機量產採購案，得標微型1485架、監偵型1552架，2案共3037架。

另外，20日登場的2025台北國際自動化工業大展，中強光電子公司中光電智能物流參展，發表專為第3方物流業打造的「AI智慧新技術搬運解決方案」，完整還原倉儲物流自動化的實務情境。

