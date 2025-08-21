海嘯第一排變身急先鋒！PCB 族群回神 金居列處置股仍觸漲停

台股PCB族群近期漲勢凌厲，但漲多壓力亦同步升高，20日淪為「美政府介入晶片業」消息衝擊的海嘯第一排；不過，AI產業長線發展趨勢未變，21日台積電（2330）股價回神走高、重振多頭士氣，PCB族群也同步回升，由金居（8358）、佳總（5355）、聯致（3585）、榮科（4989）、台光電（2383）、聯茂（6213）等指標股率先反彈，成為大盤蓄勢反攻2萬4千點的重要動能。

其中，金居自7月8日啟動多頭攻勢，股價於8月19日盤中一度刷新歷史天價190.5元，波段漲幅達238.37%。同日因列入處置股，股票自8月19日起至9月1日改以人工管制撮合，每5分鐘撮合一次，終場收低168元，跌幅8.94%。儘管短線遭遇技術性壓力，但市場熱度仍高。

籌碼面上，昨日外資大舉抽資626億元，但金居仍獲三大法人逆勢買超4,715張，吸引多方回流，今日盤中股價一度攻上漲停178元，雖未能鎖住，但仍維持約8%漲幅，順利收復5日均線。

法人指出，金居受惠AI需求持續放大，預期將成為亞洲少數獲利的銅箔材料供應商之一，並具備應對成本上揚、夏季電價及匯率波動的能力，下半年營運有望優於去年同期。

整體而言，PCB族群上半年營收與獲利持穩成長，加上AI應用推升銅箔需求，基本面支持族群中長線表現。法人認為，短線盤面可能仍有波動，但若AI需求與全球PCB供應緊俏趨勢持續，族群上攻動能可望延續。此外，市場也關注美中政策動向，包括晶片與高階材料產業扶持措施，對PCB族群未來訂單、產能與價格具有潛在影響。