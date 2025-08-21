快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

海嘯第一排變身急先鋒！PCB 族群回神 金居列處置股仍觸漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
PCB族群示意圖。（本報系資料庫）
PCB族群示意圖。（本報系資料庫）

台股PCB族群近期漲勢凌厲，但漲多壓力亦同步升高，20日淪為「美政府介入晶片業」消息衝擊的海嘯第一排；不過，AI產業長線發展趨勢未變，21日台積電（2330）股價回神走高、重振多頭士氣，PCB族群也同步回升，由金居（8358）、佳總（5355）、聯致（3585）、榮科（4989）、台光電（2383）、聯茂（6213）等指標股率先反彈，成為大盤蓄勢反攻2萬4千點的重要動能。

其中，金居自7月8日啟動多頭攻勢，股價於8月19日盤中一度刷新歷史天價190.5元，波段漲幅達238.37%。同日因列入處置股，股票自8月19日起至9月1日改以人工管制撮合，每5分鐘撮合一次，終場收低168元，跌幅8.94%。儘管短線遭遇技術性壓力，但市場熱度仍高。

籌碼面上，昨日外資大舉抽資626億元，但金居仍獲三大法人逆勢買超4,715張，吸引多方回流，今日盤中股價一度攻上漲停178元，雖未能鎖住，但仍維持約8%漲幅，順利收復5日均線。

法人指出，金居受惠AI需求持續放大，預期將成為亞洲少數獲利的銅箔材料供應商之一，並具備應對成本上揚、夏季電價及匯率波動的能力，下半年營運有望優於去年同期。

整體而言，PCB族群上半年營收與獲利持穩成長，加上AI應用推升銅箔需求，基本面支持族群中長線表現。法人認為，短線盤面可能仍有波動，但若AI需求與全球PCB供應緊俏趨勢持續，族群上攻動能可望延續。此外，市場也關注美中政策動向，包括晶片與高階材料產業扶持措施，對PCB族群未來訂單、產能與價格具有潛在影響。

AI PCB 金居 晶片 漲停 台積電

延伸閱讀

玻纖布引爆報價上漲行情！金居(8358)衝

臻鼎旗下鵬鼎淮安園區動土 經營鐵三角現身

掌握趨勢 證交所 PCB 產業主題式業績發表會場場滿座

AI助攻PCB 台廠迎營運高峰

相關新聞

台積電、鴻海、台達電等權值發光！台股終場上漲逾300點 重返月線

台股在昨日大跌之後，21日隨即大漲，早盤以23,739點開出，後續持續走高，盤中維持高檔震盪，最高一度重返24,000點...

海嘯第一排變身急先鋒！PCB 族群回神 金居列處置股仍觸漲停

台股PCB族群近期漲勢凌厲，但漲多壓力亦同步升高，20日淪為「美政府介入晶片業」消息衝擊的海嘯第一排；不過，AI產業長線...

台股跌深反彈收復月線 分析師提醒這件事

台股20日重挫728點，失守月線，21日反彈，早盤以23,739.83點開出，上漲114.39點，權王台積電（2330）...

台股盤中率先收復月線 反彈急衝357點

台股21日跌深反彈，截至上午11點整，大盤指數率先站回月線，盤中最高達23,982點、最高回彈357點。法人表示，整體來...

電子權值股勁揚 台股漲280點守穩月線

美科技股續跌，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.76%，不過台股今天走勢勁揚，台積電、鴻海、台達電等電子權值股揚升，帶動...

台積電回漲 帶動台股早盤反彈逾300點

儘管傳出美國政府打算用補貼換權，引發外界擔憂台積電變美積電，台積電歷經昨日下跌，今日回漲，也帶動台股早盤大漲超過300點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。