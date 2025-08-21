台股跌深反彈收復月線 分析師提醒這件事

台股20日重挫728點，失守月線，21日反彈，早盤以23,739.83點開出，上漲114.39點，權王台積電（2330）以1,140元開高，各類股上漲居多，指數一度衝達23,982.98點，上漲357.54點，收復月線；分析師認為，指數有機會再度回到短期均線之上，但10日均線將會面臨較大的反壓，建議弱勢的個股可以趁反彈做減碼的動作。

美股周三收盤僅道瓊工業指數收盤上漲，以44,938.31點收盤，上漲16.04點，漲幅0.04%；S&P500指數下跌0.24%；那斯達克指數下跌0.67%；費半指數下跌0.72%；台積電ADR盤中一度大跌3.9%，終場下跌1.76%，收在228.6美元，較台北交易溢價22%。

台積電受到美國川普政府考慮以補助換股，入股台積電的消息影響，20日重挫收在1,135元，早盤以1,140元開出，上漲5元，一度拉升至1,150元，上漲15元，盤中漲幅逾1%；鴻海（2317）守穩200元關卡，早盤以201元開高，一度拉升至206元，盤中漲幅逾2%。

聯發科（2454）則是開低走高，以1,350元開出，盤中翻紅，一度衝高至1,375元，盤中漲幅逾1%；電子權值股回神帶領下，指數一度衝達23,982.98點，上漲357.54點，收復月線。

資深證券分析師簡伯儀表示，台股大盤指數經過20日重挫後，21日出現跌深反彈，指數開高之後再度站回月線之上，反彈的過程中主流族群包括無人機、PCB相關族群都出現不錯的表現，顯示指數有機會再度回到短期均線之上。

簡伯儀指出，20日的下殺，外資的空單再度增加，賣超相對偏多，短期5日線也出現下彎，技術指標KD指標也開始出現一個轉弱，rsi目前也跌破50的多方區，短線上來看指數應該反彈碰到10日均線會面臨較大的反壓，建議弱勢的個股可以趁反彈做減碼的動作。