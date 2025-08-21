AI 長線趨勢不變 回檔正是布局台股基金及ETF良機

台股本周受到三大利空夾擊，包括台積電（2330）股價重挫、美股科技股走跌，以及外資大舉賣超，使得指數創高後出現劇烈震盪。富邦投信表示，由於AI發展為長期不可逆趨勢，短線回檔反而提供投資人擇優布局的契機，建議拉回可定期定額布局台股基金及ETF，著眼中長線反彈利基。

富邦投信指出，AI發展是一場馬拉松而非短跑。AI的發展軌跡與過去的重大科技革命有許多相似之處，由網路泡沫與智慧型手機的發展軌跡顯示，雖然初期市場對獲利模式存疑，在此基礎建設上持續耕耘的企業，最終仍孕育出亞馬遜、Google與蘋果等產業巨擘。

同樣地，AI產業要成長，勢必仰賴高效能晶片、龐大的資料中心、散熱系統與高速傳輸零組件等基礎建設。即使部分AI新創短期無法獲利，相關硬體需求卻是持續且不可逆，投資於這些「賣鏟子」的公司，就像在淘金熱潮中投資製造工具的企業，風險相對較低，且能隨著整個產業的成長而獲利，長期風險相對可控。

富邦投信表示，儘管有研究指出為數不少的AI公司尚未獲利，但科技巨頭如Nvidia、微軟、Google和亞馬遜等仍持續投入巨額資金，相關資金的投入不僅在研發AI模型，更在積極建置超級電腦、資料中心，並將AI技術整合到其核心的服務中。

短期內的股價波動，往往是市場情緒的反應，而非產業基本面的重大改變。對於長期投資人而言，當市場因短期利空而拋售時，反而提供了一個以較低成本買進優質公司的機會。

富邦投信分析，近期震盪正提供投資人重新檢視資產配置的好時機。台股第2季財報表現，可發現AI產業為台股帶來結構性的成長機會，AI相關供應鏈企業今年盈餘展望不僅沒有下修，反而獲得上調，上修主要來自大型雲端服務提供商(CSP)上修資本支出展望與GPU的大改款帶動相關零組件迎接規格升級兩大因素。

投資人可透過台股基金及ETF掌握產業趨勢的優勢，把握AI浪潮中具實質獲利能力的標的，包括AI半導體、電力供應(賣鏟子的公司)、伺服器與IC設計具有實質營收獲利的公司。

AI投資正處於「去蕪存菁」階段，具備長遠眼光的投資人，不妨趁市場回檔之際，透過台股基金及ETF進行中長期布局，為未來AI與台股的成長紅利預先卡位。