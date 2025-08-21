快訊

4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

AI 長線趨勢不變 回檔正是布局台股基金及ETF良機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股本周受到三大利空夾擊，包括台積電（2330）股價重挫、美股科技股走跌，以及外資大舉賣超，使得指數創高後出現劇烈震盪。富邦投信表示，由於AI發展為長期不可逆趨勢，短線回檔反而提供投資人擇優布局的契機，建議拉回可定期定額布局台股基金及ETF，著眼中長線反彈利基。

富邦投信指出，AI發展是一場馬拉松而非短跑。AI的發展軌跡與過去的重大科技革命有許多相似之處，由網路泡沫與智慧型手機的發展軌跡顯示，雖然初期市場對獲利模式存疑，在此基礎建設上持續耕耘的企業，最終仍孕育出亞馬遜、Google與蘋果等產業巨擘。

同樣地，AI產業要成長，勢必仰賴高效能晶片、龐大的資料中心、散熱系統與高速傳輸零組件等基礎建設。即使部分AI新創短期無法獲利，相關硬體需求卻是持續且不可逆，投資於這些「賣鏟子」的公司，就像在淘金熱潮中投資製造工具的企業，風險相對較低，且能隨著整個產業的成長而獲利，長期風險相對可控。

富邦投信表示，儘管有研究指出為數不少的AI公司尚未獲利，但科技巨頭如Nvidia、微軟、Google和亞馬遜等仍持續投入巨額資金，相關資金的投入不僅在研發AI模型，更在積極建置超級電腦、資料中心，並將AI技術整合到其核心的服務中。

短期內的股價波動，往往是市場情緒的反應，而非產業基本面的重大改變。對於長期投資人而言，當市場因短期利空而拋售時，反而提供了一個以較低成本買進優質公司的機會。

富邦投信分析，近期震盪正提供投資人重新檢視資產配置的好時機。台股第2季財報表現，可發現AI產業為台股帶來結構性的成長機會，AI相關供應鏈企業今年盈餘展望不僅沒有下修，反而獲得上調，上修主要來自大型雲端服務提供商(CSP)上修資本支出展望與GPU的大改款帶動相關零組件迎接規格升級兩大因素。

投資人可透過台股基金及ETF掌握產業趨勢的優勢，把握AI浪潮中具實質獲利能力的標的，包括AI半導體、電力供應(賣鏟子的公司)、伺服器與IC設計具有實質營收獲利的公司。

AI投資正處於「去蕪存菁」階段，具備長遠眼光的投資人，不妨趁市場回檔之際，透過台股基金及ETF進行中長期布局，為未來AI與台股的成長紅利預先卡位。

AI 富邦投信

延伸閱讀

台股今回神上漲！直雲「這考量」進可攻退可守：用一半資金做多

通話即時翻譯漸普及 Google高層：致力實現支援繁體中文

台股大跌700點！00878成交量衝16萬張 網：跌才是撿便宜好時機

台股早盤漲逾200點 台積電開高5元、最高一度來到1150

相關新聞

台股跌深反彈收復月線 分析師提醒這件事

台股20日重挫728點，失守月線，21日反彈，早盤以23,739.83點開出，上漲114.39點，權王台積電（2330）...

台股盤中率先收復月線 反彈急衝357點

台股21日跌深反彈，截至上午11點整，大盤指數率先站回月線，盤中最高達23,982點、最高回彈357點。法人表示，整體來...

電子權值股勁揚 台股漲280點守穩月線

美科技股續跌，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.76%，不過台股今天走勢勁揚，台積電、鴻海、台達電等電子權值股揚升，帶動...

台積電回漲 帶動台股早盤反彈逾300點

儘管傳出美國政府打算用補貼換權，引發外界擔憂台積電變美積電，台積電歷經昨日下跌，今日回漲，也帶動台股早盤大漲超過300點...

台股早盤漲逾200點 台積電開高5元、最高一度來到1150

台股21日開盤指數上漲114.39點，開盤指數為23,739.83點，早盤最多一度漲逾200點。台積電（2330）開盤價...

就市論勢／動能強勁股 可低接

美股漲多拉回，同時傳出美國政府釋出以晶片法補助換股權議題，OpenAI執行長奧特曼最近警告AI產業熱潮正在形成泡沫化現象，並且坦言新創公司估值已陷入瘋狂，昨（20）日開盤權王大跌引爆獲利賣壓湧現，領漲之AI概念股成為重災區，終場加權指數跌728點，為4月9日後最大跌點，跌幅2.9%，指數收在23,625點，成交金額約5,657億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。