台股盤中率先收復月線 反彈急衝357點

台股21日跌深反彈，截至上午11點整，大盤指數率先站回月線，盤中最高達23,982點、最高回彈357點。法人表示，整體來看，企業獲利成長仍是推升台股最重要的動能，在AI需求持續強勁，加上美國可望降息及減稅利多帶動下，對台股後市偏多看待。

台股展望部分，安聯投信台股團隊表示，AI仍是台股主旋律，周邊概念股輪流表現，而美股續創新高或維持高檔震盪亦是提振台股的另一重要因子。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，由於多國股市已創新高，但台股因貿易談判未定而受到壓抑，短期在不確定因素下，大盤向上空間有限，聚焦個股表現為主。隨著後續台灣對等關稅數字確定，下半年行情仍可正面期待。

佈局上，安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，第3季市場主流仍是AI相關族群，ASIC及GPU族群都有基本面支撐，只要營收獲利動能未轉弱，仍將吸引資金目光，此外，也可留意下一季或明年有成長動能，如IP/ASIC族群短期逆風但明年營收動能佳。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，第3季選股仍是偏好具成長性股票，尋找成長幅度優於大盤或其他產業的投資標的，持股配置著重AI、半導體、美國製造等相關公司，傳產需持續觀察中國經濟復甦狀況，金融股雖然相對便宜且具有股息保護，但電子類股仍具有較佳成長性。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，美股、台股不約而同再登新高或是挑戰歷史高點，伴隨股市來到相對高點、降息風將起，在追求成長同時、策略上建議鎖定第3季股息高峰期，擴大高股息配置，把握收息黃金時點，同時保持動態配置，靈活切換股息策略與成長策略。