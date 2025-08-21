快訊

4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

聽新聞
0:00 / 0:00

台股盤中率先收復月線 反彈急衝357點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。（記者鄭超文／攝影）
台股示意圖。（記者鄭超文／攝影）

台股21日跌深反彈，截至上午11點整，大盤指數率先站回月線，盤中最高達23,982點、最高回彈357點。法人表示，整體來看，企業獲利成長仍是推升台股最重要的動能，在AI需求持續強勁，加上美國可望降息及減稅利多帶動下，對台股後市偏多看待。

台股展望部分，安聯投信台股團隊表示，AI仍是台股主旋律，周邊概念股輪流表現，而美股續創新高或維持高檔震盪亦是提振台股的另一重要因子。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，由於多國股市已創新高，但台股因貿易談判未定而受到壓抑，短期在不確定因素下，大盤向上空間有限，聚焦個股表現為主。隨著後續台灣對等關稅數字確定，下半年行情仍可正面期待。

佈局上，安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，第3季市場主流仍是AI相關族群，ASIC及GPU族群都有基本面支撐，只要營收獲利動能未轉弱，仍將吸引資金目光，此外，也可留意下一季或明年有成長動能，如IP/ASIC族群短期逆風但明年營收動能佳。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，第3季選股仍是偏好具成長性股票，尋找成長幅度優於大盤或其他產業的投資標的，持股配置著重AI、半導體、美國製造等相關公司，傳產需持續觀察中國經濟復甦狀況，金融股雖然相對便宜且具有股息保護，但電子類股仍具有較佳成長性。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，美股、台股不約而同再登新高或是挑戰歷史高點，伴隨股市來到相對高點、降息風將起，在追求成長同時、策略上建議鎖定第3季股息高峰期，擴大高股息配置，把握收息黃金時點，同時保持動態配置，靈活切換股息策略與成長策略。

AI 台股 高股息

延伸閱讀

電子權值股勁揚 台股漲280點守穩月線

大跌搶進這兩檔ETF成交量激增逾三倍 這一檔黑馬人氣高

台股早盤漲逾200點 台積電開高5元、最高一度來到1150

台股ETF 低接買盤湧現

相關新聞

台股跌深反彈收復月線 分析師提醒這件事

台股20日重挫728點，失守月線，21日反彈，早盤以23,739.83點開出，上漲114.39點，權王台積電（2330）...

台股盤中率先收復月線 反彈急衝357點

台股21日跌深反彈，截至上午11點整，大盤指數率先站回月線，盤中最高達23,982點、最高回彈357點。法人表示，整體來...

電子權值股勁揚 台股漲280點守穩月線

美科技股續跌，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.76%，不過台股今天走勢勁揚，台積電、鴻海、台達電等電子權值股揚升，帶動...

台積電回漲 帶動台股早盤反彈逾300點

儘管傳出美國政府打算用補貼換權，引發外界擔憂台積電變美積電，台積電歷經昨日下跌，今日回漲，也帶動台股早盤大漲超過300點...

台股早盤漲逾200點 台積電開高5元、最高一度來到1150

台股21日開盤指數上漲114.39點，開盤指數為23,739.83點，早盤最多一度漲逾200點。台積電（2330）開盤價...

就市論勢／動能強勁股 可低接

美股漲多拉回，同時傳出美國政府釋出以晶片法補助換股權議題，OpenAI執行長奧特曼最近警告AI產業熱潮正在形成泡沫化現象，並且坦言新創公司估值已陷入瘋狂，昨（20）日開盤權王大跌引爆獲利賣壓湧現，領漲之AI概念股成為重災區，終場加權指數跌728點，為4月9日後最大跌點，跌幅2.9%，指數收在23,625點，成交金額約5,657億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。