電子權值股勁揚 台股漲280點守穩月線
美科技股續跌，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.76%，不過台股今天走勢勁揚，台積電、鴻海、台達電等電子權值股揚升，帶動台股盤中最高23982.98點，大漲357.54點，站上月線約23827點之上。
到10時21分，加權指數23907.96點，上漲282.52點，漲幅1.2%，成交值新台幣2143.84億元，其中電子股勁揚1.2%，金融小漲0.37%，電子成交比重超過72%。
代表中小型股的櫃買OTC指數勁揚1.88%；股價超過千元的高價股回到「23千金」。
台積電盤中漲10元至1145元，漲幅0.88%，鴻海勁揚逾2%，聯發科揚升逾1%，日月光投控守平盤145元，台達電勁揚逾4%，聯電小跌，人工智慧概念股廣達、緯創小跌，緯穎漲2.3%。
台新中國通基金經理人魏永祥表示，台股短線漲多儘管賣壓加大，但中長線來看，算力需求增速更快，近期各大AI平台業者仍點出算力供不應求，產業展望正向，AI升級趨勢至少還有2至3年，相對消費性產品需求穩健，台股中長線趨勢向上。
