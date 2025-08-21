快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台積電回，台股早盤反彈逾300點。圖/本報資料照片
儘管傳出美國政府打算用補貼換權，引發外界擔憂台積電變美積電，台積電歷經昨日下跌，今日回漲，也帶動台股早盤大漲超過300點。台積電目前上漲15元，早盤最高價位來到1150元，法人指出，台積電2奈米製程即將量產，其中特用化學、再生晶圓、測試介面等營收增長力道漸強，可趁拉回時擇優布局。

法人分析，大型科技股拋售潮延續到美股早盤，但跌深買盤湧入帶動跌幅收斂，主要指數雖跌多漲少，但標普500仍收在20日均線之上，週三道瓊上漲0.04%，那指下跌0.67%，費半下跌 0.72%，也牽動台股的買氣回籠。

法人也指出，台股將由AI伺服器、半導體先進製程等需求加開外掛，本周跟上美股腳步創下史高，盤面千金股擴張到24檔，配合蘋果新機發表、機器人與自動化展覽起跑，交投熱絡氛圍直線飆升。

不過，法人也同時提醒技術面風險，當大盤再次來到上升型態頂端，但KD指標高檔鈍化許久後轉弱，加上指數與季線乖離率面臨校正回歸循環，後續若缺少進一步的利多加持，恐增添盤勢震盪修正壓力；另一方面逾6成的上市櫃公司股價仍然位年線之下，顯示籌碼集中特定族群，造成強勢股擁擠現象，操作上應居高思危，適度調整資金水位。

法人分析，包含PCB上下游、BBU、軍工等熱門指標股，近期漲幅過大，陸續出現高檔爆量黑K型態，須提防籌碼鬆動、獲利賣壓互相踩踏；另一方面，指數墊高創造資金輪動空間，低基期如蘋概股、網通、機器人、重電電力當中，已有不少領頭羊比價先行，可留意族群性轉強契機。

台股 台積電 機器人

相關新聞

電子權值股勁揚 台股漲280點守穩月線

美科技股續跌，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.76%，不過台股今天走勢勁揚，台積電、鴻海、台達電等電子權值股揚升，帶動...

台積電回漲 帶動台股早盤反彈逾300點

儘管傳出美國政府打算用補貼換權，引發外界擔憂台積電變美積電，台積電歷經昨日下跌，今日回漲，也帶動台股早盤大漲超過300點...

台股早盤漲逾200點 台積電開高5元、最高一度來到1150

台股21日開盤指數上漲114.39點，開盤指數為23,739.83點，早盤最多一度漲逾200點。台積電（2330）開盤價...

就市論勢／動能強勁股 可低接

美股漲多拉回，同時傳出美國政府釋出以晶片法補助換股權議題，OpenAI執行長奧特曼最近警告AI產業熱潮正在形成泡沫化現象，並且坦言新創公司估值已陷入瘋狂，昨（20）日開盤權王大跌引爆獲利賣壓湧現，領漲之AI概念股成為重災區，終場加權指數跌728點，為4月9日後最大跌點，跌幅2.9%，指數收在23,625點，成交金額約5,657億元。

國泰金調查：股市樂觀情緒下滑 買賣房意願同步走跌

國泰金控昨（20）日發布8月國民經濟信心調查，隨著近期美國與全球多國貿易談判結果陸續出爐，投資人交易謹慎。景氣展望樂觀指...

千金股落難 掉到22檔

台股昨（20）日賣壓沉重，半導體、美概股首當其衝之餘，千金股也成為市場拋售重災區。隨著投資人恐慌情緒急速升溫，千金股人氣...

