台股早盤漲逾200點 台積電開高5元、最高一度來到1150

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖（本報系資料庫）

台股21日開盤指數上漲114.39點，開盤指數為23,739.83點，早盤最多一度漲逾200點。台積電（2330）開盤價1,140元，上漲5元。

群益投顧表示，美國政府不僅將入股Intel成為最大股東已獲美國財政部長貝森特證實，市場傳言還將入股台積電,雖尚未確定，但已大幅撥動台股投資人情緒。市場觀望鮑爾態度，認為不若先前預期般轉偏鴿；232調查結果遲未出爐，諸多疑慮短期恐將壓抑台股走勢。

操作題材可留意：

1.輝達將推出新晶片以鞏固中國大陸市場─市場傳聞輝達為鞏固大陸市場，正積極開發一款基於最新Blackwell架構的新型AI晶片，暫時命名B30A，性能優於現有大陸特別版晶片H20，預測最快將於9月提供大陸業者進行樣品測試。

2.AI結合機器人已成未來趨勢一台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展皆於8月20至23日登場，前者主題包括智慧製造相關、製造設備、關鍵零組件、AI人工智慧、智慧服務商業應用及服務型機器人，將展出商業用、個人、家庭、專用型、國防/安全、教育等六類型機器人，機器人結合AI應用是市場關注焦點。

周三（20日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,938.31點，上漲16.04點、漲幅0.04%；S&P500指數下跌0.24%；那斯達克指數下跌0.67%；費半指數下跌0.72%。台積電ADR盤中一度大跌3.9%，最終收跌1.76%，收在228.60美元，較台北交易溢價22%。。

美國聯準會（Fed）會議紀錄顯示官員認為通膨比就業風險更令人擔憂後，投資人繼續拋售科技股，轉向價位較低的股票，同時也觀望Fed本周傑克森洞的談話。美國10年期公債殖利率收盤報4.296%，低於周三的4.301%。比特幣約為11.4萬美元。

三大法人周三集中市場合計賣超690.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超626.6億元，投信賣超27.3億元，自營商（自行買賣）買超19.1億元，自營商（避險）賣超55.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,168口至5,294口，其中，外資淨空單增加2,510口至35,143口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,686口至-10,713口。

選擇權未平倉量部分，08月大量區買權OI落在24,000點，賣權最大OI落在24,100點 ; 月買權最大OI落在25,900點，月賣權最大OI落在23,600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.28下降至0.96。VIX指數上升3.56至23.85。外資台指期買權淨金額0.4億元 ; 賣權淨金額0.46億元。整體選擇權籌碼面偏空。

