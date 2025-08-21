美科技股、台積電ADR續跌 法人：短線台股走勢震盪

麻省理工學院（MIT）報告指95%企業投資人工智慧（AI）零回報，美科技股續現拋售潮，台積電美國存託憑證（ADR）再跌1.76%；台指期夜盤勁揚54點收23715點，台積電期貨夜盤小漲5點收1145點。

展望台股後市，期貨法人分析，AI資本支出與晶片需求仍在成長，基本面未見立即轉壞，AI泡沫說法或政策雜音引發的急跌，並不代表產業趨勢反轉，可視為多頭循環中的洗盤，但仍須留意短線台股走勢震盪劇烈。

外媒報導美國政府有意入股英特爾（Intel），並探究提供台積電等企業「晶片法」資金、換取部分股權可能性，加上麻省理工學院報告指95%企業投資AI無收益，市場解讀AI題材過熱，此外OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）示警AI市場可能泡沫化，使得美科技股連2日下挫，投資人拋售潮未止。

標普500指數下跌15.59點或0.24%，收6395.78點，科技股為主的那斯達克指數下挫142.09點或0.67%，收21172.86點，費城半導體指數滑落40.69點或0.72%，收5630.82點。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）跌幅收斂，終場小跌0.14%收175.4美元，台積電ADR收228.6美元下跌1.76%，超微（AMD）跌0.81%收165.2美元。輝達、台積電ADR、超微美股盤後小漲。

台股加權指數20日高檔爆量大跌728.06點，是今年第6大跌點，也是歷年來第11大跌點，外資賣超新台幣626.24億元，是歷年來第11大賣超規模。台股20日終場收23625.44點，摜破月線約23800點。

在台指期淨部位，三大法人20日淨空單增加2168口至5294口，其中外資淨空單增加2510口至3萬5143口。

期貨法人指出，台股20日重挫，主因來自市場對AI泡沫疑慮，費城半導體指數下跌使台股半導體族群受累，牽動加權指數拉回，此外傳出美政府有意入股台積電，市場擔憂台積電技術外流與決策自主性動搖，投資人提前反應，造成恐慌性賣壓。

金管會官員20日指出，截至8月19日信用交易的整戶擔保維持率為181.55%；台股本益比、殖利率與上市櫃營收等基本面不變，將密切關注國際金融市場變化。