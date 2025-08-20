快訊

台股在「黑天鵝」突襲下重摔 台積市值蒸發1.3兆元

台股在「黑天鵝」突襲下重摔 台積市值蒸發1.3兆元

聯合報／ 記者崔馨方朱漢崙／台北報導
台股在連日攀高之後大跌七二八點。記者曾吉松／攝影
台股在連日攀高之後大跌七二八點。記者曾吉松／攝影

台股在連日攀高之後，在黑天鵝突襲下重摔，昨天三大法人及市場賣壓大舉出籠，指數開低走低，終場收二萬三六二五點、大跌七二八點，創史上第十一大單日跌點。

美國政府宣布入股英特爾後，有意將此模式複製到其他獲晶片法補助的企業，引發投資人台積電變美積電」的疑慮，衝擊台積電股價跳空大跌五十元，收在一一三五元，台積電單日市值蒸發一點三兆元，成為廿九點四兆元。

台股昨跌幅百分之二點九九是跌幅最重的亞股。金管會指出，十九日信用交易整戶擔保維持率為百分之一八一點五五，基本面未改變，將密切關注國際情勢變化，適時祭出相應措施。

台股大盤個股跌多漲少，集中市場上漲家數僅一二九家，下跌家數高達八三二家；十九大類股全盤盡墨，其中尤以玻陶股跳水百分之八點八最慘，電子股也大跌百分之三點七，成為台股領跌的焦點。

三大法人昨合計賣超六九○點二億元，連二賣、累計賣超八七七點八億元。富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，美股、台股在八、九月向來表現疲弱，加上聯準會九月是否降息，對市場影響均偏負面。若降息，市場解讀恐視為利多出盡；若未降息，則可能引發失望性賣壓。

建議投資人操作上採防守布局，短線避免追高；偏好長線可選擇具配息、防禦性的金融股或分散持股以降低波動風險。

台股 法人 台積電 投資人





