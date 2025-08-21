快訊

千金股落難 掉到22檔

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股昨（20）日賣壓沉重，半導體、美概股首當其衝之餘，千金股也成為市場拋售重災區。隨著投資人恐慌情緒急速升溫，千金股人氣全面潰散，不僅旺矽（6223）跌停旭隼智邦更跌破千金門檻，檔數從24檔減至22檔。

旺矽昨日以跌停價1,120元收市，是千金股中股價表現最弱勢的代表；股王信驊、股后世芯-KY也難逃賣壓追殺，總計共有11檔千金股跌逾半根跌停板，緯穎、世芯、弘塑、川湖、穎崴、健策、台光電、奇鋐等跌幅皆超過6%以上。

雪上加霜的是，旭隼與智邦雙雙跌破千元大關，退出千金股行列。旭隼昨日跌14元，收在996元；智邦重挫59元，終場收在956元，使得千金股檔數由原先的24檔減至22檔。

隨著市場資金加速撤離高價股，追捧熱潮快速降溫，盤面氣氛冷颼颼。

法人提醒，千金股向來被視為市場資金熱度，代表的是高成長、高獲利以及資金充沛的族群。然而，在昨日千金股族群全面下跌收黑下，背後透露出市場風險偏好快速收斂。

尤其當股價高估值遇上外資大舉調節，加上短線技術面轉弱時，更容易引發連鎖性殺盤。短期內，投資人應觀察台積電能否止穩，以及外資賣壓是否趨緩，千金股族群恐將進一步面臨「人氣保衛戰」，後續走勢仍有待觀察。

全民權證／弘塑 挑逾三個月

中砂、旺矽 押寶120天

18、20日參加櫃買舉辦發表會 弘塑、旺矽揭露業績展望

全民權證／智邦 選價內外10%

台股在「黑天鵝」突襲下重摔 台積市值蒸發1.3兆元

台股在連日攀高之後，在黑天鵝突襲下重摔，昨天三大法人及市場賣壓大舉出籠，指數開低走低，終場收二萬三六二五點、大跌七二八點...

國泰金調查：股市樂觀情緒下滑 買賣房意願同步走跌

國泰金控昨（20）日發布8月國民經濟信心調查，隨著近期美國與全球多國貿易談判結果陸續出爐，投資人交易謹慎。景氣展望樂觀指...

就市論勢／動能強勁股 可低接

美股漲多拉回，同時傳出美國政府釋出以晶片法補助換股權議題，OpenAI執行長奧特曼最近警告AI產業熱潮正在形成泡沫化現象，並且坦言新創公司估值已陷入瘋狂，昨（20）日開盤權王大跌引爆獲利賣壓湧現，領漲之AI概念股成為重災區，終場加權指數跌728點，為4月9日後最大跌點，跌幅2.9%，指數收在23,625點，成交金額約5,657億元。

外資賣超626億元史上11大 調節台灣50逾13萬張

台股今天跌728.06點收在23625.44點，跌破月線約23800點，外資賣超新台幣626.24億元，為史上第11大，...

台股重挫728.26點史上第10大跌點 高檔爆量長黑

美科技股重挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.61%，加上傳聞美國政府有意藉晶片法補助金換取台積電股權，台股今天由台積...

