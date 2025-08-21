千金股落難 掉到22檔

台股昨（20）日賣壓沉重，半導體、美概股首當其衝之餘，千金股也成為市場拋售重災區。隨著投資人恐慌情緒急速升溫，千金股人氣全面潰散，不僅旺矽（6223）跌停，旭隼、智邦更跌破千金門檻，檔數從24檔減至22檔。

旺矽昨日以跌停價1,120元收市，是千金股中股價表現最弱勢的代表；股王信驊、股后世芯-KY也難逃賣壓追殺，總計共有11檔千金股跌逾半根跌停板，緯穎、世芯、弘塑、川湖、穎崴、健策、台光電、奇鋐等跌幅皆超過6%以上。

雪上加霜的是，旭隼與智邦雙雙跌破千元大關，退出千金股行列。旭隼昨日跌14元，收在996元；智邦重挫59元，終場收在956元，使得千金股檔數由原先的24檔減至22檔。

隨著市場資金加速撤離高價股，追捧熱潮快速降溫，盤面氣氛冷颼颼。

法人提醒，千金股向來被視為市場資金熱度，代表的是高成長、高獲利以及資金充沛的族群。然而，在昨日千金股族群全面下跌收黑下，背後透露出市場風險偏好快速收斂。

尤其當股價高估值遇上外資大舉調節，加上短線技術面轉弱時，更容易引發連鎖性殺盤。短期內，投資人應觀察台積電能否止穩，以及外資賣壓是否趨緩，千金股族群恐將進一步面臨「人氣保衛戰」，後續走勢仍有待觀察。