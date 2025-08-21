聽新聞
0:00 / 0:00
千金股落難 掉到22檔
台股昨（20）日賣壓沉重，半導體、美概股首當其衝之餘，千金股也成為市場拋售重災區。隨著投資人恐慌情緒急速升溫，千金股人氣全面潰散，不僅旺矽（6223）跌停，旭隼、智邦更跌破千金門檻，檔數從24檔減至22檔。
旺矽昨日以跌停價1,120元收市，是千金股中股價表現最弱勢的代表；股王信驊、股后世芯-KY也難逃賣壓追殺，總計共有11檔千金股跌逾半根跌停板，緯穎、世芯、弘塑、川湖、穎崴、健策、台光電、奇鋐等跌幅皆超過6%以上。
雪上加霜的是，旭隼與智邦雙雙跌破千元大關，退出千金股行列。旭隼昨日跌14元，收在996元；智邦重挫59元，終場收在956元，使得千金股檔數由原先的24檔減至22檔。
隨著市場資金加速撤離高價股，追捧熱潮快速降溫，盤面氣氛冷颼颼。
法人提醒，千金股向來被視為市場資金熱度，代表的是高成長、高獲利以及資金充沛的族群。然而，在昨日千金股族群全面下跌收黑下，背後透露出市場風險偏好快速收斂。
尤其當股價高估值遇上外資大舉調節，加上短線技術面轉弱時，更容易引發連鎖性殺盤。短期內，投資人應觀察台積電能否止穩，以及外資賣壓是否趨緩，千金股族群恐將進一步面臨「人氣保衛戰」，後續走勢仍有待觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言