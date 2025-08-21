台股挨記重拳 黑天鵝突襲 指數帶量下殺728點

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方廖珮君／台北報導
台積昨天開低走低，拖累台股下跌728點。聯合報系資料照

台股連日攀高後在黑天鵝突襲下重摔，昨（20）日隨三大法人及市場賣壓大舉出籠，衝擊指數開低走低，終場收23,625點、大跌728點、為史上第11大、今年第六大單日跌點，摜破月線，成交量則擴增至5,722.3億元。

美國政府宣布入股英特爾後，並有意將此模式複製到其他受晶片法補助的企業，市場隨即浮現「台積電恐變美積電」疑慮，更敲響地緣政治與供應鏈控制的警鐘，利空衝擊台積電（2330）股價跳空跌破5、10日與月線，終場重挫50元，收在1,135元，連動美國概念股一片慘綠，台股應聲跳水。

金管會強調台股基本面穩健，昨日跌幅2.9%，在亞股中跌幅最重，不過截至19日整戶擔保維持率為181.5%，基本面未改變，金管會將密切關注國際情勢變化，適時祭出相應措施。

集中市場昨僅129家上漲，下跌家數高達832家；聯發科跌破5、10日、月、半年線，反彈架構遭破壞；鴻海同樣跌破5日線，後續能否守住10日線成觀察重點；19大類股全盤盡墨，電子股大跌3.7%，成為台股領跌的焦點。

三大法人昨日合計賣超690.2億元，連二賣、累計賣超877.8億元。外資昨日賣超626.6億元，連二賣，淨空單增加2,510口至3.5萬口。投信則賣超27.3億元，自營商賣超36.2億元。八大公股行庫大舉買超152.4億元，連二買。

