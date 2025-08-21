國泰金調查：股市樂觀情緒下滑 買賣房意願同步走跌

國泰金控（2882）昨（20）日發布8月國民經濟信心調查，隨著近期美國與全球多國貿易談判結果陸續出爐，投資人交易謹慎。景氣展望樂觀指數轉弱，大額消費意願同步回降，有65%民眾預期2025年經濟成長率低於3%，而在美國關稅結果陸續出爐後，民眾對於台股的樂觀指數反轉降至-8。

國泰金昨天發布有「庶民經濟指標」之稱的8月國民經濟信心調查結果。國發會公布的6月景氣對策信號維持綠燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚。國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況樂觀指數下降至-35.6，展望樂觀指數亦同步走弱至-39.9。大額消費意願指數下滑至-1.7，耐久財消費意願指數微幅走高至-19.2。買房意願持續走降至-50.5，賣房意願同步走低至-33.6。

股市樂觀指數 圖／經濟日報提供

主計總處於今年5月28日預估台灣2025年經濟成長率3.1%，通貨膨脹率1.88%。而調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.59%，有65%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值小幅下降至2.25%，有62%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。

相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

美國公布各國關稅行政命令，其中台灣的「暫時性稅率」為20%，與孟加拉、越南等國相同，但高於日韓15%，目前正在進行協商，只要後續達成協議，稅率可望再調降。

隨著近期美國與全球多國貿易談判結果陸續出爐，投資人交易謹慎。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數反轉降至-8.0，風險偏好指數則微幅續揚至7.3。有39.5%民眾認為未來半年台股將下跌，31.4%民眾則認為未來半年台股將上漲。關於不動產市場，則呈現「冷凍」狀態，68.8%民眾認為現在不是買房時機，亦有58.7%民眾認為賣房時機未到。

本項調查於2025年8月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共12,680份有效填答問卷。