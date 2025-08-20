外資賣超626億元史上11大 調節台灣50逾13萬張

台股今天跌728.06點收在23625.44點，跌破月線約23800點，外資賣超新台幣626.24億元，為史上第11大，賣超第1名為看多台股的ETF元大台灣50（0050），高達13萬1355張，台積電則遭調節3萬2339張。

台股今天跌728.06點，收在23625.44點，成交值新台幣5459.63億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超687.02億元，其中外資及陸資賣超626.24億元、自營商賣超36.69億元、投信賣超24.09億元。

外資賣超前10名包括4檔電子股、3檔ETF、2檔金融股、1檔傳產股，代表看多指數的元大台灣50，晶圓雙雄也都入列，依序為元大台灣50、群益台灣精選高息（00919）、永豐金、台積電、元大高股息（0056）、宏達電、廣達、寶成、聯電、中信金。

外資買超第1名則為台新金，買超2萬3952張；其次為鴻海、群創。