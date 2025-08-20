台股重挫728.26點史上第10大跌點 高檔爆量長黑

快訊

中央社／ 台北20日電
台股今天由台積電領跌，終場大跌728.06點，高檔爆量長黑，創史上第10大收盤跌點。示意圖／聯合報資料照片

美科技股重挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.61%，加上傳聞美國政府有意藉晶片法補助金換取台積電股權，台股今天由台積電領跌，終場大跌728.06點，高檔爆量長黑，創史上第10大收盤跌點，更跌破月線約23800點，單日市值大減約新台幣2.33兆元。

法人認為，台股高檔急跌後，後續美股表現、全球央行年會將左右台股未來表現。

美股那斯達克指數下挫1.46%、費城半導體指數下跌1.81%，交易員將部分跌幅歸因於麻省理工學院（MIT）報告內容，指出目前企業在生成式AI領域的投資中，「有95%的項目未帶來任何回報」，引發科技股賣壓。

美國科技股重挫，台積電美國存託憑證（ADR）大跌3.61%，而外媒報導美國總統川普政府有意入股英特爾（Intel），並探究為台積電等企業提供「晶片法」（CHIPS Act）資金，換取台積電部分股權可能性。這消息進一步引發市場疑慮，造成台積電今天收盤下跌50元，帶動台股重挫728.06點。

台股加權指數終場收在23625.44點，大跌728.06點，創下台股史上單日第10大收盤跌點，跌幅2.99%，成交值新台幣5459.63億元。

三大法人方面，今天同步賣超合計達687.02億元，其中，外資賣超626.24億元，為史上外資賣超第11大金額；賣超第1名為看多指數的ETF元大台灣50（0050），賣超高達13萬1355張，台積電則賣超3萬2339張。

今天盤面跌幅較重的為波段漲幅較大的印刷電路板（PCB）、AI、機器人及軍工相關族群，在波段飆漲後面臨獲利了結賣壓，包括德宏、台玻、緯穎、台虹、高技、定穎、和椿、昇貿、國碩、新纖等。

台股千金股至昨天共24檔，今天台股重挫，目前2000元以上的千金股包括信驊、世芯-KY、緯穎、川湖及大立光，今天世芯-KY跌破4000元價位，緯穎及川湖同日失守3000元，力旺跌破2000元，旭隼、智邦則跌落千元關卡，千金股僅剩22檔。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，傳聞美國政府有意藉晶片法，提供補助金，換取台積電股權的說法，這項利空消息帶動台積電今天股價大跌，並帶動台股下殺；但與全球股市相較，台股今天利空超跌，只要接下來美股不再跌或上揚，台股都有機會反彈。

蔡明翰解釋，從技術線型來看，台股今天爆量收長黑K棒，確實是轉弱訊號，但因台股超跌，即便不能立即反彈，也會拉長整理的時間，關鍵是美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日將在全球央行年會發表演說，內容多空將直接影響未來2、3個月美股表現，進而牽動台股走勢。

