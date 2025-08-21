就市論勢／動能強勁股 可低接

盤勢分析

美股漲多拉回，同時傳出美國政府釋出以晶片法補助換股權議題，OpenAI執行長奧特曼最近警告AI產業熱潮正在形成泡沫化現象，並且坦言新創公司估值已陷入瘋狂，昨（20）日開盤權王大跌引爆獲利賣壓湧現，領漲之AI概念股成為重災區，終場加權指數跌728點，為4月9日後最大跌點，跌幅2.9%，指數收在23,625點，成交金額約5,657億元。

以技術指標觀之，昨天一根帶量長黑棒一舉摜破月線，短線恐陷入漲多拉回整理格局，後續需觀察兩大重點，一、聯準會主席鮑爾在全球央行年會談話；二、月底AI龍頭輝達財報數據。

投資建議

從全球股市分析，關稅疑慮逐漸退去，川普政府不斷釋出各項利多拉抬下，主要股市相繼創下新高，投研機構也開始上調企業獲利預期及標普500指數目標價，但不可否認的是，居高思危氛圍逐漸擴散，從8月美銀全球經理人調查即可得知，多數經理人認為雖看好科技類股前景，但卻逢高減碼科技，加碼公用事業及債券。

策略上，大盤創高後以長黑方式失守月線，意味短期盤勢震盪整理難免，惟跌破23,000點機率不大，逢回依舊建議逢低加碼下半年成長動能強勁族群。