就市論勢／動能強勁股 可低接

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊
圖／經濟日報提供
美股漲多拉回，同時傳出美國政府釋出以晶片法補助換股權議題，OpenAI執行長奧特曼最近警告AI產業熱潮正在形成泡沫化現象，並且坦言新創公司估值已陷入瘋狂，昨（20）日開盤權王大跌引爆獲利賣壓湧現，領漲之AI概念股成為重災區，終場加權指數跌728點，為4月9日後最大跌點，跌幅2.9%，指數收在23,625點，成交金額約5,657億元。

以技術指標觀之，昨天一根帶量長黑棒一舉摜破月線，短線恐陷入漲多拉回整理格局，後續需觀察兩大重點，一、聯準會主席鮑爾在全球央行年會談話；二、月底AI龍頭輝達財報數據。

從全球股市分析，關稅疑慮逐漸退去，川普政府不斷釋出各項利多拉抬下，主要股市相繼創下新高，投研機構也開始上調企業獲利預期及標普500指數目標價，但不可否認的是，居高思危氛圍逐漸擴散，從8月美銀全球經理人調查即可得知，多數經理人認為雖看好科技類股前景，但卻逢高減碼科技，加碼公用事業及債券。

策略上，大盤創高後以長黑方式失守月線，意味短期盤勢震盪整理難免，惟跌破23,000點機率不大，逢回依舊建議逢低加碼下半年成長動能強勁族群。

台股大跌728點…AI泡沫階段、多頭結束？郭哲榮：僅結算影響回檔反而是機會

台股開盤下跌44點 台積電開低20元、盤中最低一度跌到1155

馬斯克為Grok無法排第一揚言告蘋果 奧特曼發文反嗆馬斯克操縱X

GPT-5成功問世 女領隊身分曝光！留美畢業2年身價破千萬人民幣

台股在「黑天鵝」突襲下重摔 台積市值蒸發1.3兆元

台股在連日攀高之後，在黑天鵝突襲下重摔，昨天三大法人及市場賣壓大舉出籠，指數開低走低，終場收二萬三六二五點、大跌七二八點...

國泰金調查：股市樂觀情緒下滑 買賣房意願同步走跌

國泰金控昨（20）日發布8月國民經濟信心調查，隨著近期美國與全球多國貿易談判結果陸續出爐，投資人交易謹慎。景氣展望樂觀指...

千金股落難 掉到22檔

台股昨（20）日賣壓沉重，半導體、美概股首當其衝之餘，千金股也成為市場拋售重災區。隨著投資人恐慌情緒急速升溫，千金股人氣...

外資賣超626億元史上11大 調節台灣50逾13萬張

台股今天跌728.06點收在23625.44點，跌破月線約23800點，外資賣超新台幣626.24億元，為史上第11大，...

台股重挫728.26點史上第10大跌點 高檔爆量長黑

美科技股重挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.61%，加上傳聞美國政府有意藉晶片法補助金換取台積電股權，台股今天由台積...

