快訊

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

火速切割？郭智輝稱「已討論匯價回到31元」 央行發聲明澄清

桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

大摩：輝達Rubin晶片將試產、明年第2季量產 續看好這四檔台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「人工智慧（AI）供應鏈」產業報告中指出，輝達（NVIDIA）下世代晶片Rubin已於6月完成設計定案，明年第2季可望量產。在亞洲AI半導體廠，大摩持續看好台積電（2330）、信驊（5274）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）等四檔，均給予「優於大盤」評級。

輝達Rubin備受全球矚目，原本預定今年底量產、明年初開賣，但由於設計問題，市場傳出遞延出貨雜音，引發投資人疑慮。對此，大摩在最新報告中指出，根據最新掌握的資訊，Rubin 的時程並未出現延誤。

大摩指出，首顆Rubin晶片預估將於10月在台積電晶圓廠試產，即使晶片設計仍在持續微調，但工程樣品（ES）仍可望於第4季如期完成，晶片與系統設計將於明年3月定案，第2季量產，第3季伺服器機櫃開始放量出貨。

大摩指出，AI業務占台積電2024年總營收約15%，預估今年占比將提升到25%，到2027年的占比將達35%，屆時相關營收金額則可望接近600億美元。其中，CoWoS相關業務比重可望成長最快。

大摩預估，AI伺服器2026年資本支出可望年增70%，嘉惠供應鏈，給予台積電1,388元的目標價，為外資圈中最高。另外，信驊的目標價為6,100元，世芯-KY為4,588元，聯發科為1,888元。

大摩 台積電

延伸閱讀

傳Nvidia為中國研發新AI晶片 B30A性能超越H20

川普持股曝光！手握輝達蘋果 網嘲「小錢而已」：放大檢視動機可疑

盼美晶片成全球標準 美財長：不願看到華為版一帶一路

美商務部長盧特尼克稱不能依賴台灣晶片 批評資金流向台積電

相關新聞

台股拉回免驚！歷史經驗：大型股強勢勝出 低檔來強彈逾44%

台股自4月初低檔以來大漲超過4成，若進一步分析大中小型股在同期間的表現，大型股明顯勝出。法人表示，根據統計，不僅大型科技...

台股今日跌幅居亞股之冠 證期局四大信心喊話

今日台股震盪劇烈，最終重挫728點，對此證期局指出，台股下跌728.06點，跌幅2.99%，成交量約5459億元，證期局...

外資捲626億元落跑！三大法人賣超687億元 台積電成交值飆768.55億元

台股20日受美國擬入股英特爾，引發台積電（2330）恐比照辦理聯想，衝擊台積電股價重挫50元、下探1135元，並拖累鴻海...

台積電挫低50元 拉低台股嚇趴728點跌破2萬4千點

台股8月18日創歷史高點後，連續兩天拉回整理，美商務部考慮入股台積電（2330），更讓台積電20日開低走低，也壓低台股指...

台股重挫728點 金管會穩信心：擔保維持率181%

美國科技股重挫，又傳出美國考慮入股台積電，台股今天收盤重挫728點。官員指出，截至8月19日信用交易的整戶擔保維持率為1...

台股因AI大漲也大跌...只是泡沫？切老：不會特別追飆股、好企業自然會跟上

今天美股台股都全面大跌，原因只是這一份報告？ 其實漲高的股市只是需要一些理由來宣洩漲高的股價與情緒，而這個理由可以是任何負面訊息，不管它是不是真實與正確。 不管你接不接受，AI都已經影響了很多人的工作與生活，但這個改變是一個長期變化的過程。除了少數因為業務的特殊性能馬上因AI技術而受益的企業，例如Meta、台積電或輝達外，你很難看到一家企業因為投資於AI建設或服務後就馬上提升獲利，這應該是基本常識，不用特別強調。 所以這份報告說95%投資生成式AI的企業沒有因為投資AI而獲利，有一半對，也有一半錯...... 對很多企業來說，它們還在接受AI與面對變化的過程中，AI改變的可能是人力成本、工作效率、也可能只是原來的服務再加值，增加用戶的忠誠度與使用的黏滯度，這些發展與改變的過程需要時間，要能實質提升獲利當然也需要時間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。