大摩：輝達Rubin晶片將試產、明年第2季量產 續看好這四檔台股

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「人工智慧（AI）供應鏈」產業報告中指出，輝達（NVIDIA）下世代晶片Rubin已於6月完成設計定案，明年第2季可望量產。在亞洲AI半導體廠，大摩持續看好台積電（2330）、信驊（5274）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）等四檔，均給予「優於大盤」評級。

輝達Rubin備受全球矚目，原本預定今年底量產、明年初開賣，但由於設計問題，市場傳出遞延出貨雜音，引發投資人疑慮。對此，大摩在最新報告中指出，根據最新掌握的資訊，Rubin 的時程並未出現延誤。

大摩指出，首顆Rubin晶片預估將於10月在台積電晶圓廠試產，即使晶片設計仍在持續微調，但工程樣品（ES）仍可望於第4季如期完成，晶片與系統設計將於明年3月定案，第2季量產，第3季伺服器機櫃開始放量出貨。

大摩指出，AI業務占台積電2024年總營收約15%，預估今年占比將提升到25%，到2027年的占比將達35%，屆時相關營收金額則可望接近600億美元。其中，CoWoS相關業務比重可望成長最快。

大摩預估，AI伺服器2026年資本支出可望年增70%，嘉惠供應鏈，給予台積電1,388元的目標價，為外資圈中最高。另外，信驊的目標價為6,100元，世芯-KY為4,588元，聯發科為1,888元。