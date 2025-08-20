聽新聞
台股今日跌幅居亞股之冠 證期局四大信心喊話
今日台股震盪劇烈，最終重挫728點，對此證期局指出，台股下跌728.06點，跌幅2.99%，成交量約5459億元，證期局統計數據顯示，同時段亞洲主要股市狀況新加坡上漲0.24%，上海上漲0.22%，香港下跌0.48%，南韓下跌0.81%，日本下跌1.6%，因此可說台灣股市跌幅最深。截至8月19日信用交易之整戶擔保維持率為181.55%。
而證期局仍在四大面向信心喊話指出，台股仍有一定的基本面，包括了114年截至7月底本益比約18.89倍，現金殖利率達2.82% ，加計股票股利為2.9%，國內上市櫃公司113年度稅前淨利約5.08兆元，較去年同期成長36.8%，且114年截至7月底止，營收合計26.89兆元，較去年同期成長12.57%，為歷年同期最高。
