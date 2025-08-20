快訊

中央社／ 台北20日電
金管會。圖／聯合報資料照片
美國科技股重挫，又傳出美國考慮入股台積電台股今天收盤重挫728點。官員指出，截至8月19日信用交易的整戶擔保維持率為181.55%；台股本益比、殖利率與上市櫃營收等基本面不變，將密切關注國際金融市場變化。

傳川普政府考慮讓聯邦政府取得部分電腦晶片製造商股權，美國政府可能入股台積電的議題影響，台積電今天大跌50元，拖累台股開低走低，加權指數終場下挫728.06點，摜破24000點關卡。加權指數終場收在23625.44點，大跌728.06點，跌幅2.99%，成交值新台幣5459.63億元。

金管會證期局統計，同時段亞洲主要股市狀況新加坡上漲0.24%，上海上漲0.22%，香港下跌0.48%，韓國下跌0.81%，日本下跌1.60%。

據統計，截至7月底本益比約18.89倍，現金殖利率達2.82%，加計股票股利為2.90%，國內上市櫃公司113年度稅前淨利約5.08兆元，較去年同期成長36.80%；114年截至7月底止，營收合計26.89兆元，較去年同期成長12.57%，為歷年同期最高。

台股拉回免驚！歷史經驗：大型股強勢勝出 低檔來強彈逾44%

台股自4月初低檔以來大漲超過4成，若進一步分析大中小型股在同期間的表現，大型股明顯勝出。法人表示，根據統計，不僅大型科技...

台股今日跌幅居亞股之冠 證期局四大信心喊話

今日台股震盪劇烈，最終重挫728點，對此證期局指出，台股下跌728.06點，跌幅2.99%，成交量約5459億元，證期局...

外資捲626億元落跑！三大法人賣超687億元 台積電成交值飆768.55億元

台股20日受美國擬入股英特爾，引發台積電（2330）恐比照辦理聯想，衝擊台積電股價重挫50元、下探1135元，並拖累鴻海...

台積電挫低50元 拉低台股嚇趴728點跌破2萬4千點

台股8月18日創歷史高點後，連續兩天拉回整理，美商務部考慮入股台積電（2330），更讓台積電20日開低走低，也壓低台股指...

台股重挫728點 金管會穩信心：擔保維持率181%

美國科技股重挫，又傳出美國考慮入股台積電，台股今天收盤重挫728點。官員指出，截至8月19日信用交易的整戶擔保維持率為1...

台股因AI大漲也大跌...只是泡沫？切老：不會特別追飆股、好企業自然會跟上

今天美股台股都全面大跌，原因只是這一份報告？ 其實漲高的股市只是需要一些理由來宣洩漲高的股價與情緒，而這個理由可以是任何負面訊息，不管它是不是真實與正確。 不管你接不接受，AI都已經影響了很多人的工作與生活，但這個改變是一個長期變化的過程。除了少數因為業務的特殊性能馬上因AI技術而受益的企業，例如Meta、台積電或輝達外，你很難看到一家企業因為投資於AI建設或服務後就馬上提升獲利，這應該是基本常識，不用特別強調。 所以這份報告說95%投資生成式AI的企業沒有因為投資AI而獲利，有一半對，也有一半錯...... 對很多企業來說，它們還在接受AI與面對變化的過程中，AI改變的可能是人力成本、工作效率、也可能只是原來的服務再加值，增加用戶的忠誠度與使用的黏滯度，這些發展與改變的過程需要時間，要能實質提升獲利當然也需要時間。

