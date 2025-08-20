台股重挫728點 金管會穩信心：擔保維持率181%
美國科技股重挫，又傳出美國考慮入股台積電，台股今天收盤重挫728點。官員指出，截至8月19日信用交易的整戶擔保維持率為181.55%；台股本益比、殖利率與上市櫃營收等基本面不變，將密切關注國際金融市場變化。
傳川普政府考慮讓聯邦政府取得部分電腦晶片製造商股權，美國政府可能入股台積電的議題影響，台積電今天大跌50元，拖累台股開低走低，加權指數終場下挫728.06點，摜破24000點關卡。加權指數終場收在23625.44點，大跌728.06點，跌幅2.99%，成交值新台幣5459.63億元。
金管會證期局統計，同時段亞洲主要股市狀況新加坡上漲0.24%，上海上漲0.22%，香港下跌0.48%，韓國下跌0.81%，日本下跌1.60%。
據統計，截至7月底本益比約18.89倍，現金殖利率達2.82%，加計股票股利為2.90%，國內上市櫃公司113年度稅前淨利約5.08兆元，較去年同期成長36.80%；114年截至7月底止，營收合計26.89兆元，較去年同期成長12.57%，為歷年同期最高。
