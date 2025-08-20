台股拉回免驚！歷史經驗：大型股強勢勝出 低檔來強彈逾44%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

台股自4月初低檔以來大漲超過4成，若進一步分析大中小型股在同期間的表現，大型股明顯勝出。法人表示，根據統計，不僅大型科技股展現穩定優勢，可趁回檔時逢低布局

雖然台股20日受美股拉回影響，加上近日有漲勢過熱跡象，使得台股大幅下跌超過700點，跌幅2.99%，月線失守。

不過，保德信指出，根據統計，4月台股低檔以來，大型股指數強彈44.57%，優於中型股指數的39.15%，更勝過小型股指數的28.32%，顯見這波台股多頭主要由科技大型股領軍驅動，也反映出大型股在不確定環境中更能發揮穩定優勢，進而吸引資金買盤。

保德信市值動能50 ETF (009803)經理人張芷菱表示，指數拉回時反而給予投資人進場布局時機，其中大型股因為具有財務體質較佳、議價能力較強等優勢，相較中小型股更受到市場資金青睞，進而帶動表現空間，若遇回檔宜分批布局。

張芷菱指出，台股本周創下歷史新高，但從歷史資料顯示，歷年第3季出現拉回的機率較高，加上這波台股評價面一度來到18.7倍，確實已來到偏高水準，且短線資金過度集中在主流AI供應鏈，因此當市場出現不確定因素時，即可能出現評價修正的快速拉回走勢。

張芷菱說明，本周市場聚焦全球央行年會、FOMC會議紀要等，由於牽動市場資金動向，需待相關因素更加明朗，預期短線指數將維持高檔震盪走勢，而AI相關熱門題材則可能波動加劇。

但整體而言，台灣科技股在全球競爭力仍強，看好持續能受惠於科技創新趨勢，投資人不妨趁指數修正時，透過市值型ETF參與台股中具有成長性、選營運效率佳之大型權值股未來行情。

台股 布局

延伸閱讀

台積電挫低50元 拉低台股嚇趴728點跌破2萬4千點

台股大跌728點…AI泡沫階段、多頭結束？郭哲榮：僅結算影響回檔反而是機會

台積電下探1,135元、台股重挫700點！安控這3檔緊鎖漲停

台股重挫逾600點 宏達電挾 AI 眼鏡題材逆勢漲 這檔概念股也抗跌

相關新聞

台股拉回免驚！歷史經驗：大型股強勢勝出 低檔來強彈逾44%

台股自4月初低檔以來大漲超過4成，若進一步分析大中小型股在同期間的表現，大型股明顯勝出。法人表示，根據統計，不僅大型科技...

台股今日跌幅居亞股之冠 證期局四大信心喊話

今日台股震盪劇烈，最終重挫728點，對此證期局指出，台股下跌728.06點，跌幅2.99%，成交量約5459億元，證期局...

外資捲626億元落跑！三大法人賣超687億元 台積電成交值飆768.55億元

台股20日受美國擬入股英特爾，引發台積電（2330）恐比照辦理聯想，衝擊台積電股價重挫50元、下探1135元，並拖累鴻海...

台積電挫低50元 拉低台股嚇趴728點跌破2萬4千點

台股8月18日創歷史高點後，連續兩天拉回整理，美商務部考慮入股台積電（2330），更讓台積電20日開低走低，也壓低台股指...

台股因AI大漲也大跌...只是泡沫？切老：不會特別追飆股、好企業自然會跟上

今天美股台股都全面大跌，原因只是這一份報告？ 其實漲高的股市只是需要一些理由來宣洩漲高的股價與情緒，而這個理由可以是任何負面訊息，不管它是不是真實與正確。 不管你接不接受，AI都已經影響了很多人的工作與生活，但這個改變是一個長期變化的過程。除了少數因為業務的特殊性能馬上因AI技術而受益的企業，例如Meta、台積電或輝達外，你很難看到一家企業因為投資於AI建設或服務後就馬上提升獲利，這應該是基本常識，不用特別強調。 所以這份報告說95%投資生成式AI的企業沒有因為投資AI而獲利，有一半對，也有一半錯...... 對很多企業來說，它們還在接受AI與面對變化的過程中，AI改變的可能是人力成本、工作效率、也可能只是原來的服務再加值，增加用戶的忠誠度與使用的黏滯度，這些發展與改變的過程需要時間，要能實質提升獲利當然也需要時間。

台積電下探1,135元、台股重挫700點！安控這3檔緊鎖漲停

台股20日受台積電（2330）下探1,135元拖累，盤中數度重挫近700點、退守23,650點，盤面各大類股幾乎一片慘綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。