台股拉回免驚！歷史經驗：大型股強勢勝出 低檔來強彈逾44%

台股自4月初低檔以來大漲超過4成，若進一步分析大中小型股在同期間的表現，大型股明顯勝出。法人表示，根據統計，不僅大型科技股展現穩定優勢，可趁回檔時逢低布局。

雖然台股20日受美股拉回影響，加上近日有漲勢過熱跡象，使得台股大幅下跌超過700點，跌幅2.99%，月線失守。

不過，保德信指出，根據統計，4月台股低檔以來，大型股指數強彈44.57%，優於中型股指數的39.15%，更勝過小型股指數的28.32%，顯見這波台股多頭主要由科技大型股領軍驅動，也反映出大型股在不確定環境中更能發揮穩定優勢，進而吸引資金買盤。

保德信市值動能50 ETF (009803)經理人張芷菱表示，指數拉回時反而給予投資人進場布局時機，其中大型股因為具有財務體質較佳、議價能力較強等優勢，相較中小型股更受到市場資金青睞，進而帶動表現空間，若遇回檔宜分批布局。

張芷菱指出，台股本周創下歷史新高，但從歷史資料顯示，歷年第3季出現拉回的機率較高，加上這波台股評價面一度來到18.7倍，確實已來到偏高水準，且短線資金過度集中在主流AI供應鏈，因此當市場出現不確定因素時，即可能出現評價修正的快速拉回走勢。

張芷菱說明，本周市場聚焦全球央行年會、FOMC會議紀要等，由於牽動市場資金動向，需待相關因素更加明朗，預期短線指數將維持高檔震盪走勢，而AI相關熱門題材則可能波動加劇。

但整體而言，台灣科技股在全球競爭力仍強，看好持續能受惠於科技創新趨勢，投資人不妨趁指數修正時，透過市值型ETF參與台股中具有成長性、選營運效率佳之大型權值股未來行情。