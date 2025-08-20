外資賣超這檔ETF最多、台積電也被大賣3.2萬張 卻大買台新金
台股20日重挫728.06點， 以23,625.44點收盤，失守月線，三大法人賣超687.03億元，外資賣超626.25億元，為今年來單日賣超金額第二名，歷史排名則是第十一名，統計外資買賣超個股，元大台灣50（0050）遭外資賣超13萬1,355張，高居外資賣超冠軍，台積電（2330）也遭外資賣超32,340張；不過，台新金（2887）獲外資買超23,953張，鴻海（2317）則居外資買超第二名。
英特爾與日本軟體銀行18日共同宣布，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，取得約2%股權，躍第五大股東。知情人士並透露，川普政府也考慮取得英特爾10%股權，成為最大股東；另外，路透引述消息人士報導，美國商務部長盧特尼克正考慮，對於拿晶片法補助在美國設廠的晶片製造商，美國政府是否也應持有股權，市場解讀，「補助換股」劍指台積電。
台股早盤以24,309.27點開出，下跌44.23點，指數開低走低，台積電早盤以1,165元開低走低，終場收1,135元，重挫50元， 跌幅4.22%，月線失守，市值降至29兆4,335億元，台積電受到衝擊重挫，鴻海、台達電（2308）、緯穎（6669）、廣達（2382）等電子權值股一片慘綠，宏達電（2498）尾盤不敵賣壓翻黑收低3.7%，大盤指數一路走低， 終場收在23,625.44點，重挫728.06點。
台股跌破月線，三大法人賣超687.03億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超626.25億元，投信賣超24.09億元；自營商賣超（合計）36.69億元，其中自營商（自行買賣）買超19.15億元、自營商（避險）賣超55.84億元。
統計外資賣超前十大個股，有3檔ETF進榜，元大台灣50高居外資賣超冠軍；其次則是賣超群益台灣精選高息43,964張；台積電重挫，外資賣超不手軟，單日賣超32,340張；宏達電尾盤翻黑收低，外資賣超13,407張；聯電也遭外資賣超11,595張。
外資買超前十名個股中，買超台新金23,953張高居外資買超第一名；其次是買超鴻海19,781張；群創為外資買超第三名， 獲外資買超15,773張。
