外資賣超這檔ETF最多、台積電也被大賣3.2萬張 卻大買台新金

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
台股20日重挫728.06點， 以23,625.44點收盤，失守月線，三大法人賣超687.03億元，外資賣超626.25億元，為今年來單日賣超金額第二名，歷史排名則是第十一名，統計外資買賣超個股，元大台灣50（0050）遭外資賣超13萬1,355張，高居外資賣超冠軍，台積電（2330）也遭外資賣超32,340張；不過，台新金（2887）獲外資買超23,953張，鴻海（2317）則居外資買超第二名。

英特爾與日本軟體銀行18日共同宣布，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，取得約2%股權，躍第五大股東。知情人士並透露，川普政府也考慮取得英特爾10%股權，成為最大股東；另外，路透引述消息人士報導，美國商務部長盧特尼克正考慮，對於拿晶片法補助在美國設廠的晶片製造商，美國政府是否也應持有股權，市場解讀，「補助換股」劍指台積電。

台股早盤以24,309.27點開出，下跌44.23點，指數開低走低，台積電早盤以1,165元開低走低，終場收1,135元，重挫50元， 跌幅4.22%，月線失守，市值降至29兆4,335億元，台積電受到衝擊重挫，鴻海、台達電（2308）、緯穎（6669）、廣達（2382）等電子權值股一片慘綠，宏達電（2498）尾盤不敵賣壓翻黑收低3.7%，大盤指數一路走低， 終場收在23,625.44點，重挫728.06點。

台股跌破月線，三大法人賣超687.03億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超626.25億元，投信賣超24.09億元；自營商賣超（合計）36.69億元，其中自營商（自行買賣）買超19.15億元、自營商（避險）賣超55.84億元。

統計外資賣超前十大個股，有3檔ETF進榜，元大台灣50高居外資賣超冠軍；其次則是賣超群益台灣精選高息43,964張；台積電重挫，外資賣超不手軟，單日賣超32,340張；宏達電尾盤翻黑收低，外資賣超13,407張；聯電也遭外資賣超11,595張。

外資買超前十名個股中，買超台新金23,953張高居外資買超第一名；其次是買超鴻海19,781張；群創為外資買超第三名， 獲外資買超15,773張。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
延伸閱讀

軟銀入股英特爾20億美元 業界直言止血關鍵在「換操盤手、切 IDM」

英特爾裁員又縮減投資引發人才出走潮 三星等業者積極搶人

空軍肆虐！台積電下探1140元拖累台股摜破月線 一度重挫逾600點

半導體震撼 美政府要英特爾10%股權…可能躍最大股東

相關新聞

台股拉回免驚！歷史經驗：大型股強勢勝出 低檔來強彈逾44%

台股自4月初低檔以來大漲超過4成，若進一步分析大中小型股在同期間的表現，大型股明顯勝出。法人表示，根據統計，不僅大型科技...

台股今日跌幅居亞股之冠 證期局四大信心喊話

今日台股震盪劇烈，最終重挫728點，對此證期局指出，台股下跌728.06點，跌幅2.99%，成交量約5459億元，證期局...

外資捲626億元落跑！三大法人賣超687億元 台積電成交值飆768.55億元

台股20日受美國擬入股英特爾，引發台積電（2330）恐比照辦理聯想，衝擊台積電股價重挫50元、下探1135元，並拖累鴻海...

台積電挫低50元 拉低台股嚇趴728點跌破2萬4千點

台股8月18日創歷史高點後，連續兩天拉回整理，美商務部考慮入股台積電（2330），更讓台積電20日開低走低，也壓低台股指...

台股因AI大漲也大跌...只是泡沫？切老：不會特別追飆股、好企業自然會跟上

今天美股台股都全面大跌，原因只是這一份報告？ 其實漲高的股市只是需要一些理由來宣洩漲高的股價與情緒，而這個理由可以是任何負面訊息，不管它是不是真實與正確。 不管你接不接受，AI都已經影響了很多人的工作與生活，但這個改變是一個長期變化的過程。除了少數因為業務的特殊性能馬上因AI技術而受益的企業，例如Meta、台積電或輝達外，你很難看到一家企業因為投資於AI建設或服務後就馬上提升獲利，這應該是基本常識，不用特別強調。 所以這份報告說95%投資生成式AI的企業沒有因為投資AI而獲利，有一半對，也有一半錯...... 對很多企業來說，它們還在接受AI與面對變化的過程中，AI改變的可能是人力成本、工作效率、也可能只是原來的服務再加值，增加用戶的忠誠度與使用的黏滯度，這些發展與改變的過程需要時間，要能實質提升獲利當然也需要時間。

台積電下探1,135元、台股重挫700點！安控這3檔緊鎖漲停

台股20日受台積電（2330）下探1,135元拖累，盤中數度重挫近700點、退守23,650點，盤面各大類股幾乎一片慘綠...

