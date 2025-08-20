外資捲626億元落跑！三大法人賣超687億元 台積電成交值飆768.55億元

今天美股台股都全面大跌，原因只是這一份報告？ 其實漲高的股市只是需要一些理由來宣洩漲高的股價與情緒，而這個理由可以是任何負面訊息，不管它是不是真實與正確。 不管你接不接受，AI都已經影響了很多人的工作與生活，但這個改變是一個長期變化的過程。除了少數因為業務的特殊性能馬上因AI技術而受益的企業，例如Meta、台積電或輝達外，你很難看到一家企業因為投資於AI建設或服務後就馬上提升獲利，這應該是基本常識，不用特別強調。 所以這份報告說95%投資生成式AI的企業沒有因為投資AI而獲利，有一半對，也有一半錯...... 對很多企業來說，它們還在接受AI與面對變化的過程中，AI改變的可能是人力成本、工作效率、也可能只是原來的服務再加值，增加用戶的忠誠度與使用的黏滯度，這些發展與改變的過程需要時間，要能實質提升獲利當然也需要時間。

2025-08-20 13:35