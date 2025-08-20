快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

聽新聞
0:00 / 0:00

外資捲626億元落跑！三大法人賣超687億元 台積電成交值飆768.55億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股20日受美國擬入股英特爾，引發台積電（2330）恐比照辦理聯想，衝擊台積電股價重挫50元、下探1135元，並拖累鴻海（2317）、台達電（2308）、緯穎（6669）、廣達（2382）等電子權值要角一片慘綠，宏達電（2498）尾盤也不敵賣壓翻黑收低3.7%，千金軍團亦折損智邦（2345）、旭隼（6409）兩名大將，盤面剩下22千金，在多頭節節敗退下，終場大盤指數重挫728.06點、收23,625.44點，跌破月線。三大法人賣超687.03億元。

統計三大法人20日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超626.25億元，投信賣超24.09億元；自營商賣超（合計）36.69億元，其中自營商（自行買賣）買超19.15億元、自營商（避險）賣超55.84億元。

統計今日仍有22檔個股逆勢掛漲停作收，其中以楠梓電、凌陽成交量分別達4.8萬張及4.6萬張，交投最熱，此外，杭特、國精化、天鉞電、昇銳、華經、訊達成交量也都超過萬張以上；股價分布上，百元以上個股僅3檔、20元以下有10檔，顯示中低價族群仍相對吸引買盤。

觀察今日成交值超過百億元個股有7檔，股價僅生醫股康霈*收高1.43%、其餘皆跌。依序為：台積電768.55億元，股價跌4.22%、收1135元；鴻海242.96億元，股價跌3.61%、收200.5元；世芯-KY155.09億元，股價跌9.29%、收3660元；台達電147.89億元，股價跌5.45%、收625元；元大台灣50116.17億元，股價跌2.82%、收51.7元；緯穎104.15億元，股價跌9.68%、收2985元；康霈*100.24億元，股價漲1.43%、收177.5元。

統計今日成交量超過10萬大張個股有10檔，其中有7檔為ETF相關，人氣王由國民ETF「0050」奪得；股價表現僅00679B、聯電收高，其餘皆跌。依序為：元大台灣50成交223,560張，股價跌2.82%、收51.7元；主動統一台股增長成交214,735張，股價跌4.29%、收12.49元；主動群益台灣強棒成交168,589張，股價跌4%、收12元；宏達電成交167,752張，股價跌3.7%、收54.6元；元大美債20年成交166,249張，股價漲0.86%、收25.95元；國泰永續高股息成交130,596張，股價跌1.11%、收20.45元；鴻海成交120,407張，股價跌3.61%、收200.5元；群益台灣精選高息成交118,781張，股價跌0.56%、收21.42元；元大高股息成交111,591張，股價跌1.46%、收34.5元；聯電成交109,347張，股價漲2.07%、收41.9元。

個股 台積電

延伸閱讀

台積電挫低50元 拉低台股嚇趴728點跌破2萬4千點

川普要入股台積電…台股同步大跌！股添樂「給錢要股票」：12樓山景套房住戶出爐

空軍肆虐！台積電下探1140元拖累台股摜破月線 一度重挫逾600點

美國政府傳入股台積電！網嘆氣：很明顯要挖GG補Intel

相關新聞

外資捲626億元落跑！三大法人賣超687億元 台積電成交值飆768.55億元

台股20日受美國擬入股英特爾，引發台積電（2330）恐比照辦理聯想，衝擊台積電股價重挫50元、下探1135元，並拖累鴻海...

台股因AI大漲也大跌...只是泡沫？切老：不會特別追飆股、好企業自然會跟上

今天美股台股都全面大跌，原因只是這一份報告？ 其實漲高的股市只是需要一些理由來宣洩漲高的股價與情緒，而這個理由可以是任何負面訊息，不管它是不是真實與正確。 不管你接不接受，AI都已經影響了很多人的工作與生活，但這個改變是一個長期變化的過程。除了少數因為業務的特殊性能馬上因AI技術而受益的企業，例如Meta、台積電或輝達外，你很難看到一家企業因為投資於AI建設或服務後就馬上提升獲利，這應該是基本常識，不用特別強調。 所以這份報告說95%投資生成式AI的企業沒有因為投資AI而獲利，有一半對，也有一半錯...... 對很多企業來說，它們還在接受AI與面對變化的過程中，AI改變的可能是人力成本、工作效率、也可能只是原來的服務再加值，增加用戶的忠誠度與使用的黏滯度，這些發展與改變的過程需要時間，要能實質提升獲利當然也需要時間。

台積電挫低50元 拉低台股嚇趴728點跌破2萬4千點

台股8月18日創歷史高點後，連續兩天拉回整理，美商務部考慮入股台積電（2330），更讓台積電20日開低走低，也壓低台股指...

台積電下探1,135元、台股重挫700點！安控這3檔緊鎖漲停

台股20日受台積電（2330）下探1,135元拖累，盤中數度重挫近700點、退守23,650點，盤面各大類股幾乎一片慘綠...

空軍肆虐！台積電下探1140元拖累台股摜破月線 一度重挫逾600點

台股20日開低走低，權王台積電（2330）盤中失守月線，一度下滑至1,140元，重挫45元，拖累大盤指數再往下殺，一度下...

美股財報佳 兩大關注焦點為股市增添利多

美國股市7月屢創歷史新高 ，主因美國陸續公布與各國進行貿易談判的結果，關稅不確定性減緩，投資人轉向關注第2季企業財報。截...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。