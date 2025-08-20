外資捲626億元落跑！三大法人賣超687億元 台積電成交值飆768.55億元
台股20日受美國擬入股英特爾，引發台積電（2330）恐比照辦理聯想，衝擊台積電股價重挫50元、下探1135元，並拖累鴻海（2317）、台達電（2308）、緯穎（6669）、廣達（2382）等電子權值要角一片慘綠，宏達電（2498）尾盤也不敵賣壓翻黑收低3.7%，千金軍團亦折損智邦（2345）、旭隼（6409）兩名大將，盤面剩下22千金，在多頭節節敗退下，終場大盤指數重挫728.06點、收23,625.44點，跌破月線。三大法人賣超687.03億元。
統計三大法人20日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超626.25億元，投信賣超24.09億元；自營商賣超（合計）36.69億元，其中自營商（自行買賣）買超19.15億元、自營商（避險）賣超55.84億元。
統計今日仍有22檔個股逆勢掛漲停作收，其中以楠梓電、凌陽成交量分別達4.8萬張及4.6萬張，交投最熱，此外，杭特、國精化、天鉞電、昇銳、華經、訊達成交量也都超過萬張以上；股價分布上，百元以上個股僅3檔、20元以下有10檔，顯示中低價族群仍相對吸引買盤。
觀察今日成交值超過百億元個股有7檔，股價僅生醫股康霈*收高1.43%、其餘皆跌。依序為：台積電768.55億元，股價跌4.22%、收1135元；鴻海242.96億元，股價跌3.61%、收200.5元；世芯-KY155.09億元，股價跌9.29%、收3660元；台達電147.89億元，股價跌5.45%、收625元；元大台灣50116.17億元，股價跌2.82%、收51.7元；緯穎104.15億元，股價跌9.68%、收2985元；康霈*100.24億元，股價漲1.43%、收177.5元。
統計今日成交量超過10萬大張個股有10檔，其中有7檔為ETF相關，人氣王由國民ETF「0050」奪得；股價表現僅00679B、聯電收高，其餘皆跌。依序為：元大台灣50成交223,560張，股價跌2.82%、收51.7元；主動統一台股增長成交214,735張，股價跌4.29%、收12.49元；主動群益台灣強棒成交168,589張，股價跌4%、收12元；宏達電成交167,752張，股價跌3.7%、收54.6元；元大美債20年成交166,249張，股價漲0.86%、收25.95元；國泰永續高股息成交130,596張，股價跌1.11%、收20.45元；鴻海成交120,407張，股價跌3.61%、收200.5元；群益台灣精選高息成交118,781張，股價跌0.56%、收21.42元；元大高股息成交111,591張，股價跌1.46%、收34.5元；聯電成交109,347張，股價漲2.07%、收41.9元。
