台積電領跌 台股重挫728.06點失守月線23800點
美股那斯達克、費城半導體指數均重挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.61%，台積電今天收盤跌50元；台股今天開低走低，收盤重挫728.06點，跌破24000點關卡，跌破月線約23800點位置。
加權指數終場收在23625.44點，大跌728.06點，跌幅2.99%，成交值新台幣5459.63億元。
台積電收在1135元，跌50元，跌幅4.22%，鴻海收200.5元，跌7.5元，跌幅3.61%；聯發科收1355元，跌35元，跌幅2.52%。
美國商務部長盧特尼克證實，美國正與英特爾談收購10%股份，與英特爾有合作關係的聯電股價逆勢上揚，收在41.9元，漲2.07%。
矽光子概念股波若威收196.5元，下跌5.07%，聯亞收463元，跌6.73%，聯鈞收191元，跌6.83%；智邦收956元，跌破千元，跌幅5.81%。
台玻總裁林伯實配偶徐莉玲19日向證交所申報，預計自22日起在公開市場交易400張持股，受到申讓消息衝擊，台玻今天股價打到跌停價32.4元。
台塑四寶中台塑跌2.81%，南亞、台化、台塑化跌幅均逾3%。
