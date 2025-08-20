快訊

台積電挫低50元 拉低台股嚇趴728點跌破2萬4千點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電今天開低走低，拖累台股指數跌破2萬4千點關卡，終場下跌728.06點。記者林澔一／攝影
台積電今天開低走低，拖累台股指數跌破2萬4千點關卡，終場下跌728.06點。記者林澔一／攝影

台股8月18日創歷史高點後，連續兩天拉回整理，美商務部考慮入股台積電（2330），更讓台積電20日開低走低，也壓低台股指數跌破2萬4千點關卡。大盤指數也開低走低，終場下跌728.06點，以23,625.44點收盤，成交量擴增至5,459.63億元；台積電收盤價1,135元，下跌50元，跌4.22%。

今日成交金額大且走高為：楠梓電（2316）、聯電（2303）、順達（3211）、智原（3035）、國精化（4722）、中華化（1727）、世紀*（5314）、鈞興-KY（4571）、強茂（2481）及杭特（3297）；成交金額大且疲軟者則為：鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、台達電（2308）、台特化（4772）、聯發科（2454）、台燿（6274）、聯茂（6213）、廣達（2382）及緯穎（6669）。

第一金投顧表示，多頭結構仍在，強勢股漲多拉回屬正常現象，但需觀察後續走勢，若短期無法站回關鍵價位，短期整理難免；短期預計呈高檔震盪格局，布局上，類股持續輪動，選股回歸基本面，聚焦 AI 伺服器、半導體、PCB 供應鏈、CPO、銅箔基板等產業,傳產關注軍工、機器人、鋼鐵、散裝等產業。技術面已有過熱跡象，留意布局時點，慎防修正風險，操作嚴控資金持股水位,保持風險控管。

