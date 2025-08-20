台積電下探1,135元、台股重挫700點！安控這3檔緊鎖漲停

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電領跌，造成股市大跌。記者曾吉松／攝影
台股20日受台積電（2330）下探1,135元拖累，盤中數度重挫近700點、退守23,650點，盤面各大類股幾乎一片慘綠。但，安控族群在AI、邊緣運算與雲端應用密集導入趨勢下持續受到重視，今日包括天鉞電（5251）、昇銳（3128）、杭特（3297）盤中紛紛衝上漲停，陞泰（8072）、彩富（5489）、哲固（3434）等也強勢攻高，成為盤面抗空主力之一。

安控產業已被總統賴清德列為五大信賴產業，並積極打造安控國家隊，而包括杭特、昇銳、天鉞電、陞泰，皆以台灣為主要市場，也相對不受美國關稅影響。

總統賴清德日前接見日本自民黨青年局海外研修團時亦提到，因應全球局勢的快速變化，期待台日雙方除了在地緣政治變化中能共同合作、穩定區域情勢，也在安控、半導體、AI、軍工及次世代通訊等產業持續深化合作，提升競爭力，帶來台日經濟產業的雙贏。

基本面表現上，杭特2025年第2季稅後純益1,218萬元，每股純益0.34元，較首季轉虧為盈。杭特指出，第2季受新台幣匯率影響，業外匯損達1,100萬元，但受業外認列舊制退休金結清收入3,223萬元挹注，單季仍轉盈，惟本業營業淨損751萬元，仍呈現虧損。累計上半年，稅後純益960萬元，每股純益0.27元，也較去年同期每股淨損0.01元轉佳。前7月營收1.15億元，年增19%。

晶睿（3454）2025年上半年稅後淨損1,508萬元，每股淨損0.17元，表現不如去年同期的每股盈餘0.32元。晶睿日前於法說中表示，因應關稅等變數，本季將啟動漲價，依機種、客戶、專案及產區通盤考量；下半年積極推廣AI新品，加上VORTEX的全新AI應用AI-Hub本季正式上線，預期有助於提高毛利率。下半年因關稅變數，代工客戶訂單能見度不長，將審慎因應。

AI 關稅

