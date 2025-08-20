快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

摩根：跟緊三大趨勢 投資不茫然

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根投信指出，目前投資應跟緊三大趨勢。首先是全球財政刺激，相較於貨幣政策，下半年更應關注各國財政刺激的效果。其次是經濟民族主義，例如貿易保護、本地化、政府干預等，這些可能都是由美國對等關稅展開的全球新經濟生態。第三則是科技擴大應用，也就是以人工智慧（AI）為核心推動的科技進程。

摩根投信分析，美國經濟依然強勁，但貿易不確定性高，今年下半年經濟成長可能趨緩。投資人可能面臨通貨膨脹復甦、市場情緒過度樂觀、勞動力市場疲弱及信貸條件趨緊等風險。

在投資策略方面，摩根選擇性加碼美國科技和通信服務類股股票，因為預期科技將加速應用，可望繼續推升科技與通信服務類股的獲利成長。摩根還看好歐洲獲利成長預估更為合理。因此，即使歐股估值高於年初，但整體而言，歐股預估仍有上行機會。

另外，摩根也看好日本、香港和新興市場股票的相對低估值機會。基於美元走勢偏弱、新興市場央行具寬鬆貨幣空間，且全球資金流入空間大，摩根將新興市場股票上調為加碼。

在債券方面，摩根維持加碼債券，同步看好信用債與短存續期間債。另外，非投資等級債雖然利差縮窄的空間有限，但提供較高殖利率，且發債企業具備強大的資產負債表支持，違約風險相對可控。

摩根投信 美國經濟

延伸閱讀

川普重返白宮後狂掃逾1億美元債券 當了總統繼續累積個人財富

債市進入再配置時代 富邦優選收益傘型基金、打造債券投資新公式

債券最佳買點已到！BBB級投等債單月報酬達4.7% 專家：9月降息在望激勵00959B

明年舉債上兆 財政驟現嚴峻

相關新聞

台積電下探1,135元、台股重挫700點！安控這3檔緊鎖漲停

台股20日受台積電（2330）下探1,135元拖累，盤中數度重挫近700點、退守23,650點，盤面各大類股幾乎一片慘綠...

空軍肆虐！台積電下探1140元拖累台股摜破月線 一度重挫逾600點

台股20日開低走低，權王台積電（2330）盤中失守月線，一度下滑至1,140元，重挫45元，拖累大盤指數再往下殺，一度下...

美股財報佳 兩大關注焦點為股市增添利多

美國股市7月屢創歷史新高 ，主因美國陸續公布與各國進行貿易談判的結果，關稅不確定性減緩，投資人轉向關注第2季企業財報。截...

陸股表現強勁 聚焦｢十五五規劃｣商機

中國大陸股市近日表現大幅上漲，上證指數、深圳成指數及恆生指數近三個月分別上漲約10.7%、16.3%及7.9%，上證指數...

台股創歷史新高後回落 「這類股」營運動能續強

台股加權指數本周漲至24,551點大關，寫下新高紀錄，隨後拉回震盪整理，國泰投信表示，AI應用加速落地，推升相關概念股漲...

台股開盤下跌44點 台積電開低20元、盤中最低一度跌到1155

台股20日開盤指數下跌44.23點，開盤指數為24,309.27點。台積電（2330）開盤價1,165元，下跌20元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。