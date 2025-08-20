摩根：跟緊三大趨勢 投資不茫然

摩根投信指出，目前投資應跟緊三大趨勢。首先是全球財政刺激，相較於貨幣政策，下半年更應關注各國財政刺激的效果。其次是經濟民族主義，例如貿易保護、本地化、政府干預等，這些可能都是由美國對等關稅展開的全球新經濟生態。第三則是科技擴大應用，也就是以人工智慧（AI）為核心推動的科技進程。

摩根投信分析，美國經濟依然強勁，但貿易不確定性高，今年下半年經濟成長可能趨緩。投資人可能面臨通貨膨脹復甦、市場情緒過度樂觀、勞動力市場疲弱及信貸條件趨緊等風險。

在投資策略方面，摩根選擇性加碼美國科技和通信服務類股股票，因為預期科技將加速應用，可望繼續推升科技與通信服務類股的獲利成長。摩根還看好歐洲獲利成長預估更為合理。因此，即使歐股估值高於年初，但整體而言，歐股預估仍有上行機會。

另外，摩根也看好日本、香港和新興市場股票的相對低估值機會。基於美元走勢偏弱、新興市場央行具寬鬆貨幣空間，且全球資金流入空間大，摩根將新興市場股票上調為加碼。

在債券方面，摩根維持加碼債券，同步看好信用債與短存續期間債。另外，非投資等級債雖然利差縮窄的空間有限，但提供較高殖利率，且發債企業具備強大的資產負債表支持，違約風險相對可控。