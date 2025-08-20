空軍肆虐！台積電下探1140元拖累台股摜破月線 一度重挫逾600點

台股20日開低走低，權王台積電（2330）盤中失守月線，一度下滑至1,140元，重挫45元，拖累大盤指數再往下殺，一度下滑至23,734.17點，大跌619.33點，月線宣告失守，盤中重挫逾500點。

美股周二道瓊工業指數收44,922.27點，上漲10.45點，漲幅0.02%；S&P500指數下跌0.59%；那斯達克指數下跌1.46%；費半指數下跌1.81%；台積電ADR跌3.61%，收232.7美元，較台北交易溢價18.3%。

英特爾與日本軟體銀行18日共同宣布，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，取得約2%股權，躍第五大股東。知情人士並透露，川普政府也考慮取得英特爾10%股權，成為最大股東。

英特爾有望先後獲得軟銀與美國政府資金奧援，震撼半導體業界，消息衝擊台積電20日跳空開低，早盤以1,165元開出，下跌20元，股價開低後下探至1,140元，下跌45元，進一步拖累大盤指數。

台股早盤以24,309.27點開出，下跌44.23點，指數開低走低，台積電大跌，台玻（1802）、昇貿（3305）重挫至跌停，聯發科（2454）、鴻海（2317）也是下跌，隨著台積電跌勢加重，大盤指數再往下殺低，一度下滑至23,734.17點，大跌619.33點，月線及24,000點關卡都失守。