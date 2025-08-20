美股財報佳 兩大關注焦點為股市增添利多

美國股市7月屢創歷史新高 ，主因美國陸續公布與各國進行貿易談判的結果，關稅不確定性減緩，投資人轉向關注第2季企業財報。截至8月8日，標普500指數企業已有90%公布第2季財報，81%企業公布的盈餘表現優於預期，高於過去十年平均的75% ，美國企業基本面強勁。第2季財報可關注兩大重點：1.大型科技公司維持強勁資本支出，且多數公司表示將持續增加人工智慧(AI)相關投資，顯示AI領域仍為股市焦點；2.美元走弱對於美國企業帶來正面影響。

大型科技公司資本支出強勁 AI相關應用成長潛力可觀

美國超大規模(Hyperscalers)科技巨頭包括微軟、Google、Meta及亞馬遜維持強勁資本支出，預估2025年資本支出合計達3,410億美元，年增率49%，將用於雲端服務、資料中心等AI相關基礎設施，AI題材持續受到投資人關注 。根據預估，美國AI應用者的獲利成長幅度最大，自2023年12月至2025年3月美國AI應用者的每股盈餘成長幅度已逾100%，預計於2026年底前將累積成長逾200%，明顯高於其他地區的AI應用者以及AI推動者 ，美國AI相關應用具有成長潛力。

美元弱勢對美國企業營收帶來正面影響 資訊科技類股受惠最大

年初以來美元指數已下跌9.80% ，主要受到川普政策的不確定性，美元地位受到動搖，加上部分投資人轉向非美資產，引發美元指數下跌。然而根據預估，美元走弱對標普500指數成分公司將帶來正面影響，美元走弱對美國產品出口有利，將提高企業營收，若以各產業來看，資訊科技類股受惠最大，預計美元走弱將對資訊科技類股的營收增加逾1%，明顯高於其他類股 。

摩根士丹利美國增長基金以由下而上方式精選持股，主動比率高達90.97%，布局美國具有破壞式創新題材及強大競爭優勢的企業，產業配置以成長類型的資訊科技為主，偏好軟體及服務類股，包括電子商務、線上支付、線上廣告、雲端服務等可將AI應用融入產品與服務的企業，並受惠於民眾消費模式由線下轉線上之長期成長趨勢 。