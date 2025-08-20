陸股表現強勁 聚焦｢十五五規劃｣商機

中國大陸股市近日表現大幅上漲，上證指數、深圳成指數及恆生指數近三個月分別上漲約10.7%、16.3%及7.9%，上證指數在8月18日更是創下十年新高，成交量明顯放大，市場情緒熱絡。強勢股方面，這波多頭行情主要聚焦AI相關題材，科技成為最具上漲動能之族群，代表科技類股的中證科技指數近三月上漲超過20.7%，排名各類族群前列。

永豐投信研究團隊表示，大陸股市多頭行情持續發酵中。此波多頭上漲的部分原因來自於資金面寬鬆，根據中國人民銀行資料顯示，7月中國社會融資規模年增率來到9%，創2024年2月以來新高；此外，7月狹義貨幣供給量(M1)年增率5.6%，是睽違27個月後再度回到5%以上。社會總體資金充裕，以及經濟基本面出現築底改善跡象，加上美中貿易戰緩和、AI需求持續成長，使得投資者信心快速回籠，股市資金加速進場。

展望後市表現，2026年大陸即將推出第十五個五年經濟建設規劃，下半年預計將釋出更多利多資訊，大陸股市有望延續多頭行情。下個五年經濟建設規劃預計聚焦在科技創新、科技自立自強等領域，大陸本土AI算力、智能駕駛及人形機器人族群有望繼續領漲；同時大陸社會也面臨人口老齡化挑戰，相信醫療保健領域也會出現在規劃之中，醫療藥品及設備耗材未來股價也具備想像空間。

永豐中國經濟建設基金投資策略聚焦在大中華區域受惠大陸經濟建設五年規劃的重點培植產業，主要可投資於大陸、香港的上市股票，並可延伸至台灣及新加坡市場。基金操作會參與經濟建設規劃相關產業，並依政策及景氣流轉，靈活轉換精選高成長潛力股。從歷史經驗來看，符合政策相關受惠概念類股的成長性在中長期將高於整體市場平均。投資人可利用永豐中國經濟建設基金參與大中華區域股市未來行情。