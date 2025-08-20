台股創歷史新高後回落 「這類股」營運動能續強

台股加權指數本周漲至24,551點大關，寫下新高紀錄，隨後拉回震盪整理，國泰投信表示，AI應用加速落地，推升相關概念股漲勢凌厲，國泰台灣科技龍頭ETF（00881）成分股除了護國神山台積電（2330）今年續創佳績，供應鏈如台達電（2308）、台光電（2383）及奇鋐（3017），2025年以來漲幅皆逾四成，展現強勁動能。

00881基金經理人蘇鼎宇解析，隨著AI技術滲透至製造、通訊、電力等領域，預期相關企業營運動能續強，00881後市可望持續受惠，且本周一（18日）剛除息，亦具備價格吸引力。

根據投信投顧公會最新的7月資料顯示，00881在同類型ETF中表現尤為亮眼，今年以來報酬率達8.37%，位居冠軍寶座。近三個月報酬率為25.40%，排名第二；近六個月即便歷經川普關稅政策衝擊，仍繳出6.70%報酬率，排名第一。近一年、兩年、三年報酬率分別為16.15%、68.18%、113.86%，長期投資價值備受市場肯定。國泰投信表示，00881聚焦台灣科技龍頭企業，在AI趨勢驅動下，具備高度成長潛力，為投資人布局科技主流的首選。

00881基金經理人蘇鼎宇指出，鴻海（2317）上周法說會釋出正向展望，激勵外資連十日買超。公司預估第3季營收將年增170％，機櫃出貨季增達300%，全年AI伺服器營收有望突破新台幣兆元規模，且2026年市場仍將維持暢旺。00881目前持有鴻海比重達12.66%，為台股ETF中持股占比最高者，在AI伺服器供應鏈中具高度代表性。

蘇鼎宇表示，自動化展於今開幕，市場關注AI技術正加速導入工業製程與終端應用，從晶片設計、製造、封測，到零組件、組裝、電力供應，00881全面掌握AI產業鏈。晶片領域涵蓋聯發科（2454）、台積電、京元電（2449）等；零組件方面包括台光電、奇鋐、貿聯-KY（3665）；組裝商機則有鴻海、廣達（2382）、緯創（3231）等GB200伺服器供應鏈；電力需求成長則由台達電、光寶科（2301）等企業受惠。00881打包上中下游AI商機，展現強勁投資價值。

展望後市，國泰投信ETF研究團隊指出，生成式AI正如同網際網路、智慧型手機、5G與雲端等重大科技突破，將持續驅動台灣關鍵供應鏈升級，進而帶動台股長期上行動能。台灣企業積極布局全球，台積電在日本熊本設廠、鴻海與輝達合作伺服器代工、台達電深耕電源與散熱，皆展現台廠在全球AI供應鏈的關鍵角色。

隨著美中貿易格局重塑、資金去美元化趨勢加速，台股在全球資產配置中的吸引力持續提升，透過ETF如00881因「有積」、「含鴻」，握有完整的科技龍頭布局，有望持續受惠全球資金流入與AI產業的成長動能。