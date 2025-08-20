台股開盤下跌44點 台積電開低20元、盤中最低一度跌到1155

台股20日開盤指數下跌44.23點，開盤指數為24,309.27點。台積電（2330）開盤價1,165元，下跌20元。

群益投顧表示，上檔賣壓轉增風險未除，指數回測月線上下壓力升；短線或有出現「壓積盤」狀況，惟這波領軍的多頭指標、玻纖為主的泛PCB股19日首見多檔大漲股大震盪拉回走勢；漲多股追高風險增，補漲低基期股輪動加速,避免過度追高。投機氛圍偏濃，買盤不願「散棚」，但市場風險意識明顯轉，擇強短線應對。

操作題材可留意：

1.智慧眼鏡概念股─根據Counterpoint Research統計，上半年全球智慧眼鏡市場出貨量年增高達110%； Counterpoint Research並預期，全球智慧眼鏡市場高速成長態勢將延續至2026年甚至更長。宏達電（2498）、澤米（6742）、達邁（3645）等概念股題材受關注。

2.銷美鋼材概念股─美國政府8月15日宣布將擴大50%鋼鋁進口關稅的課稅範圍，超過400項鋼鋁衍生產品被納入課稅清單，預定8月18日正式生效。精剛（1584）因川普政府對中國大陸進口鋼材課徵高額關稅，吸引一些原本向中國大陸採購高階特殊鋼材料的軍工及航太產業客戶轉單。

周二（19日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,922.27點，上漲10.45點、漲幅0.02%；S&P500指數下跌0.59%；那斯達克指數下跌1.46%；費半指數下跌1.81%。台積電ADR跌3.61%，收在232.70美元，較台北交易溢價18.3%。

投資人似對人工智慧（AI）相關股票心生疑慮，OpenAI執行長奧特曼日前接受《The Verge》訪問時表示，AI股票正處於泡沫之中。英特爾大漲7%，美國政府正在敲定持有該公司10%股份的交易細節。

三大法人周二集中市場合計賣超187.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超110億元，投信賣超16.4億元，自營商（自行買賣）賣超16.9億元，自營商（避險）賣超44.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,517口至3,126口，其中，外資淨空單增加3,007口至32,633口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,719口至8,027口。

選擇權未平倉量部分，08月大量區買權OI落在24,500點，賣權最大OI落在24,100點 ; 月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在13,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.39下降至1.28。VIX指數上升0.34至20.29。外資台指期買權淨金額0.39億元 ; 賣權淨金額0.04億元。整體選擇權籌碼面偏空。