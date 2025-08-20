快訊

金居爆違約交割1,093萬

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近期漲勢彪悍的PCB指標股金居（8358）昨（19）日驚爆逾千萬元違約交割。櫃買中心公告，接獲證券商第一經紀通報，金居出現1,093萬元違約交割，達到千萬元以上違約資訊揭露標準，是櫃買市場今年以來第七起違約交割案例，同時也是上市櫃公司今年來第八起違約交割案。

金居近五日漲幅19.5%，且在14、15、18日連續三個交易日飆出漲停，股價頻創歷史新高。昨天被櫃買中心列為處置股，自19日起十個營業日改以人工管制撮合，約每五分鐘撮合一次。

金居昨日股價波動劇烈，開盤後雖再創190.5元新天價，隨後下殺，一度殺至跌停價166.5元，振幅達13%，終場下跌16.5元收在168元，跌幅8.9%。

PCB族群近期漲勢犀利，主因AI伺服器、高階網通設備及電動車的蓬勃發展，對於高層數、高頻高速材料及先進封裝的需求爆炸性成長，提升PCB相關廠商毛利率與獲利能力。市場資金對PCB族群價值重估，刺激相關個股近期股價如沖天炮飆高。

依櫃買中心公告，19日上櫃公司違約交割金額買進、賣出合計總金額為2,301萬元，買進、賣出相抵後金額為負2.7萬元。

PCB 金居 櫃買中心

台股居高思危 賣壓出籠…三大法人減碼187億元

台股漲多休息，昨（19）日盤中衝上24,551點，再創歷史新高，隨後獲利回吐賣壓出籠，三大法人居高思危同步賣超，終場加權...

就市論勢／優質傳產股 長線有戲

加權指數昨（19）日跌129點，以24,353點作收，成交量約4,778億元。本波台股多頭總司令無疑仍是AI族群。台灣作為全球AI硬體供應鏈核心，從晶圓代工、伺服器組裝、散熱模組到高階電源供應器，無役不與。進入2025年，AI應用從雲端資料中心逐步擴散至邊緣運算、AI PC及各式終端裝置，需求持續擴張。

看好AI伺服器！外資大升川湖、奇鋐等七檔AI股目標價 調幅均逾25%

上市櫃公司季報公布後，外資圈重新審視基本面，並對具有利基題材的個股大升目標價。其中最受矚目，包括川湖（2059）、奇鋐（...

證交所上市審議委員會 通過東方風能上市申請案

臺灣證券交易所8月19日召開第857次有價證券上市審議委員會，審議東方風能初次申請股票上市案，審議結果─通過，惟尚須提報...

