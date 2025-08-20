金居爆違約交割1,093萬

近期漲勢彪悍的PCB指標股金居（8358）昨（19）日驚爆逾千萬元違約交割。櫃買中心公告，接獲證券商第一經紀通報，金居出現1,093萬元違約交割，達到千萬元以上違約資訊揭露標準，是櫃買市場今年以來第七起違約交割案例，同時也是上市櫃公司今年來第八起違約交割案。

金居近五日漲幅19.5%，且在14、15、18日連續三個交易日飆出漲停，股價頻創歷史新高。昨天被櫃買中心列為處置股，自19日起十個營業日改以人工管制撮合，約每五分鐘撮合一次。

金居昨日股價波動劇烈，開盤後雖再創190.5元新天價，隨後下殺，一度殺至跌停價166.5元，振幅達13%，終場下跌16.5元收在168元，跌幅8.9%。

PCB族群近期漲勢犀利，主因AI伺服器、高階網通設備及電動車的蓬勃發展，對於高層數、高頻高速材料及先進封裝的需求爆炸性成長，提升PCB相關廠商毛利率與獲利能力。市場資金對PCB族群價值重估，刺激相關個股近期股價如沖天炮飆高。

依櫃買中心公告，19日上櫃公司違約交割金額買進、賣出合計總金額為2,301萬元，買進、賣出相抵後金額為負2.7萬元。