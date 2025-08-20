快訊

賴清德向親英系釋權…傳徐國勇接民進黨秘書長 823後宣布新人事

聽新聞
0:00 / 0:00

台股居高思危 賣壓出籠…三大法人減碼187億元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

台股漲多休息，昨（19）日盤中衝上24,551點，再創歷史新高，隨後獲利回吐賣壓出籠，三大法人居高思危同步賣超，終場加權指數跌129點，收在24,353點。法人指出，大盤短線暫看24,000至24,500點區間表現，有望再創新高；觀盤重點有二，全球央行年會及輝達財報。

三大法人昨日均站在賣方，合計賣超187.5億元。外資賣超110億元，終結連二買，為本月來最大單日賣超，且台指期未平倉淨空單增加3,007口至32,633口，重新回到3萬口之上，避險部位再度拉高；投信轉買為賣超16.4億元；自營商賣超61億元，結束連八買。

盤面上，主要類股指數漲少跌多。權王台積電（2330）漲5元，收1,185元；但之前領漲的PCB、玻纖布等多檔熱門股拉回。高價股跌幅普遍重於大盤。24檔千金股中昨日僅三檔收紅，即弘塑漲8%、健策漲2.4%、台積電漲0.4%；印能科技收平盤；高達20檔收黑，以智邦跌6.2%最多，其次是台光電及奇鋐都跌5.7%以上。股王信驊及股后世芯-KY則分別下跌1.2%、4.6%。

今日是台指期結算日，市場預期將放量震盪，短期內多空因素交錯。綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭看法，大盤可能在24,000至24,500點間狹幅整理。接下來應留意本周的全球央行年會，市場聚焦美聯準會（Fed）主席鮑爾發言，將據此判斷9月是否降息；再來是下周三（27日）有輝達財報發布，觀察人工智慧（AI）需求能見度及產品出貨速度。

台積電 董事長

延伸閱讀

傳輝達銷陸新晶片「B30A」曝光 台指期夜盤黑翻紅

能獲美國許可？傳輝達打造銷陸新晶片「B30A」 性能超越H20

台股創高拉回整理 下跌129點收24,353點 台積電上漲5元收1,185元

台股續創高後翻黑！法人曝5理由支撐下維持多頭架構 但要小心這個訊號

相關新聞

台股居高思危 賣壓出籠…三大法人減碼187億元

台股漲多休息，昨（19）日盤中衝上24,551點，再創歷史新高，隨後獲利回吐賣壓出籠，三大法人居高思危同步賣超，終場加權...

金居爆違約交割1,093萬

近期漲勢彪悍的PCB指標股金居昨（19）日驚爆逾千萬元違約交割。櫃買中心公告，接獲證券商第一經紀通報，金居出現1,093...

就市論勢／優質傳產股 長線有戲

加權指數昨（19）日跌129點，以24,353點作收，成交量約4,778億元。本波台股多頭總司令無疑仍是AI族群。台灣作為全球AI硬體供應鏈核心，從晶圓代工、伺服器組裝、散熱模組到高階電源供應器，無役不與。進入2025年，AI應用從雲端資料中心逐步擴散至邊緣運算、AI PC及各式終端裝置，需求持續擴張。

飆股金居驚爆違約交割1,093萬元 今年上市櫃第八起案例

近期漲勢剽悍的PCB指標股金居（8358）8月19日爆出1,093萬元違約交割。櫃買中心公告，接獲證券商第一經紀通報，金...

看好AI伺服器！外資大升川湖、奇鋐等七檔AI股目標價 調幅均逾25%

上市櫃公司季報公布後，外資圈重新審視基本面，並對具有利基題材的個股大升目標價。其中最受矚目，包括川湖（2059）、奇鋐（...

證交所上市審議委員會 通過東方風能上市申請案

臺灣證券交易所8月19日召開第857次有價證券上市審議委員會，審議東方風能初次申請股票上市案，審議結果─通過，惟尚須提報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。