台股居高思危 賣壓出籠…三大法人減碼187億元

台股漲多休息，昨（19）日盤中衝上24,551點，再創歷史新高，隨後獲利回吐賣壓出籠，三大法人居高思危同步賣超，終場加權指數跌129點，收在24,353點。法人指出，大盤短線暫看24,000至24,500點區間表現，有望再創新高；觀盤重點有二，全球央行年會及輝達財報。

三大法人昨日均站在賣方，合計賣超187.5億元。外資賣超110億元，終結連二買，為本月來最大單日賣超，且台指期未平倉淨空單增加3,007口至32,633口，重新回到3萬口之上，避險部位再度拉高；投信轉買為賣超16.4億元；自營商賣超61億元，結束連八買。

盤面上，主要類股指數漲少跌多。權王台積電（2330）漲5元，收1,185元；但之前領漲的PCB、玻纖布等多檔熱門股拉回。高價股跌幅普遍重於大盤。24檔千金股中昨日僅三檔收紅，即弘塑漲8%、健策漲2.4%、台積電漲0.4%；印能科技收平盤；高達20檔收黑，以智邦跌6.2%最多，其次是台光電及奇鋐都跌5.7%以上。股王信驊及股后世芯-KY則分別下跌1.2%、4.6%。

今日是台指期結算日，市場預期將放量震盪，短期內多空因素交錯。綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭看法，大盤可能在24,000至24,500點間狹幅整理。接下來應留意本周的全球央行年會，市場聚焦美聯準會（Fed）主席鮑爾發言，將據此判斷9月是否降息；再來是下周三（27日）有輝達財報發布，觀察人工智慧（AI）需求能見度及產品出貨速度。