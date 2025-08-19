金管會今年准5壽險發放現金股利 合計近197億元
金管會今天表示，今年共核准5家壽險業發放現金股利，總金額合計新台幣196.8億元。至於明年保險業接軌後會如何發放股利，金管會強調，目前在內部最後研議階段，未來標準會更明確、更透明、更具可預測性，還有差異化管理機制。
金管會表示，壽險業2024年稅後純益2992.14億元，今年共核准5壽險發放現金股利，分別為安達人壽10.6億元、凱基人壽25億、富邦人壽150億元、合庫人壽5.78億元與遠雄人壽5.42億元，合計約196.8億元。
依照規定，壽險業要向金管會保險局申請並獲同意後，才可發放現金股利，媒體關注相關審查原則，金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會上表示，2013年2月曾發文給壽險公會，壽險業發放現金股利分配盈餘要報金管會核准，金管會將依公司財務業務健全度來做審酌。
蔡火炎進一步指出，每年內部都會簽報一個審查原則，每年都有一點微調，主要審酌原則包括公司清償能力跟財務業務健全性，看準備金跟負債公允價值要具備適足性，檢視公司最近年度跟半年度淨值比在發放股利後要比法定標準高，要求業者發放股利後資本適足率（RBC）要達到250%，也會檢視公司損益主要來源是否來自於經常性獲利，資產負債配置妥適性跟盈餘分配合理性，看公司商品結構有無潛在流動性問題等。
保險業明年要接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報）及台版保險業新一代清償能力制度（TW-ICS），外界關注未來股利發放狀況，蔡火炎表示，金管會先前也提出草案，並跟壽險公會討論，目前在內部最後研議階段，未來標準會更明確、更透明、更具可預測性，還有差異化管理機制。
金管會目前以每半年度為基準，要求保險業RBC不得低於200%、淨值比不得連2期低於3%，雙指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。
