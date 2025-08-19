快訊

飆股金居驚爆違約交割1,093萬元 今年上市櫃第八起案例

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
近期漲勢剽悍的PCB指標股金居（8358）8月19日爆出1,093萬元違約交割。情境示意圖。圖／Ingimage
近期漲勢剽悍的PCB指標股金居（8358）8月19日爆出1,093萬元違約交割。櫃買中心公告，接獲證券商第一經紀通報，金居出現1,093萬元違約交割，達到千萬元以上違約資訊揭露標準，是櫃買市場今年來第七起違約交割案例，同時也是上市櫃公司今年來第八起違約交割案例。

金居近五日漲幅19.5%，8月14、15、18日連續三個交易日飆出漲停，股價頻創歷史新高。19日被櫃買中心列為處置股，金居19日股價波動劇烈，一度殺至跌停價166.5元，終場下跌16.5元收在168元，跌幅8.9%。

櫃買中心今日才公告金居列為處置股，因為連續三個營業日達櫃買中心作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自19日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

依櫃買中心公告，19日上櫃公司違約交割金額買進、賣出合計總金額為2,301萬元，買進、賣出相抵後金額則為27.1萬元。

