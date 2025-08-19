看好AI伺服器！外資大升川湖、奇鋐等七檔AI股目標價 調幅均逾25%

上市櫃公司季報公布後，外資圈重新審視基本面，並對具有利基題材的個股大升目標價。其中最受矚目，包括川湖（2059）、奇鋐（3017）、勤誠（8210）、聯亞（3081）、智邦（2345）、金像電（2368）、智伸科（4551）等七檔AI股，目標價調幅均逾25%，成為市場投資人熱議的焦點。

觀察這七檔AI股，如伺服器滑軌大廠川湖，因AI伺服器出貨放量，營運前景看好，獲摩根士丹利（大摩）證券給予「優於大盤」評級，目標價大幅調升至3,050元，調幅達32.6%。

散熱模組大廠奇鋐，因AI伺服器散熱升規，由傳統的風冷散熱逐漸轉入液冷散熱，加上GB系列伺服器出貨放量，因而獲大和資本建議「買進」、目標價大增至1,310元，暫居外資圈次高，僅次於高盛的1,323元。

勤誠受惠於AI伺服器設計日趨複雜，加上AI伺服器需求上升，使得客製化與機殼單價提升，帶動基本面表現亮眼。展望下半年，高盛預期新一代AI伺服器將帶動機殼業務成長，因此建議「買進」、目標價大升至787元，調幅29.2%。

聯亞受惠AI伺服器帶動的高速傳輸需求，高盛認為，將推動矽光子連續波雷射（CW）採用率提升，使矽光子占聯亞營收比重由2024年的42%大增至今年的76%，明年更達86%，因此建議「買進」，目標價大升至654元，調幅45.6%。

其他如智邦，大摩認為，該公司第3季由於受惠800G網路交換器的採用擴大，帶動營收、毛利率仍可持續成長，因此給予「優於大盤」評等、目標價大升37.6%至1,170元。