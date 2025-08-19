快訊

今年上市櫃公司第8例 飆股金居驚爆違約交割1093萬

陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

聽新聞
0:00 / 0:00

看好AI伺服器！外資大升川湖、奇鋐等七檔AI股目標價 調幅均逾25%

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
上市櫃公司季報公布後，外資圈重新審視基本面，並對具有利基題材的個股大升目標價。示意圖／AI生成
上市櫃公司季報公布後，外資圈重新審視基本面，並對具有利基題材的個股大升目標價。示意圖／AI生成

上市櫃公司季報公布後，外資圈重新審視基本面，並對具有利基題材的個股大升目標價。其中最受矚目，包括川湖（2059）、奇鋐（3017）、勤誠（8210）、聯亞（3081）、智邦（2345）、金像電（2368）、智伸科（4551）等七檔AI股，目標價調幅均逾25%，成為市場投資人熱議的焦點。

觀察這七檔AI股，如伺服器滑軌大廠川湖，因AI伺服器出貨放量，營運前景看好，獲摩根士丹利（大摩）證券給予「優於大盤」評級，目標價大幅調升至3,050元，調幅達32.6%。

散熱模組大廠奇鋐，因AI伺服器散熱升規，由傳統的風冷散熱逐漸轉入液冷散熱，加上GB系列伺服器出貨放量，因而獲大和資本建議「買進」、目標價大增至1,310元，暫居外資圈次高，僅次於高盛的1,323元。

勤誠受惠於AI伺服器設計日趨複雜，加上AI伺服器需求上升，使得客製化與機殼單價提升，帶動基本面表現亮眼。展望下半年，高盛預期新一代AI伺服器將帶動機殼業務成長，因此建議「買進」、目標價大升至787元，調幅29.2%。

聯亞受惠AI伺服器帶動的高速傳輸需求，高盛認為，將推動矽光子連續波雷射（CW）採用率提升，使矽光子占聯亞營收比重由2024年的42%大增至今年的76%，明年更達86%，因此建議「買進」，目標價大升至654元，調幅45.6%。

其他如智邦，大摩認為，該公司第3季由於受惠800G網路交換器的採用擴大，帶動營收、毛利率仍可持續成長，因此給予「優於大盤」評等、目標價大升37.6%至1,170元。

金像電受惠高階伺服器與網通板需求強勁的帶動，獲大摩調升2025-2027年獲利預期，因此給予「優於大盤」評級、目標價大升至480元；智伸科受惠AI伺服器散熱關鍵零組件打入大廠供應鏈，獲大和資本「優於大盤」評級，目標價由104元大升至182元，升幅75%。

外資大升七檔AI股目標價。經濟日報製表
外資大升七檔AI股目標價。經濟日報製表

AI 高盛 大摩 勤誠 奇鋐 伺服器

延伸閱讀

美系外資喊買、上調目標價至787元 勤誠卻收跌回測600元及5日線

外資調高聯亞及勤誠目標

全民權證／奇鋐 二檔活力旺

外資點火千金盛宴！這五檔雙「價」 齊飆、信驊樂觀上看7,000元

相關新聞

飆股金居驚爆違約交割1,093萬元 今年上市櫃第八起案例

近期漲勢剽悍的PCB指標股金居（8358）8月19日爆出1,093萬元違約交割。櫃買中心公告，接獲證券商第一經紀通報，金...

外資賣超110億元 這檔盤中創高股最獲外資青睞、大買1.8萬張

台股19日開高後僅3分鐘就寫下24,551.42點的歷史新高，可惜盤中翻黑，終場收24,353.5點，下跌129.02...

看好AI伺服器！外資大升川湖、奇鋐等七檔AI股目標價 調幅均逾25%

上市櫃公司季報公布後，外資圈重新審視基本面，並對具有利基題材的個股大升目標價。其中最受矚目，包括川湖（2059）、奇鋐（...

市場按讚呼聲高 AI伺服器需求爆發！這二家硬體廠訂單吃補

近來AI伺服器族群股價表現強勢，成為帶動台股創下歷史新高的關鍵要角，印證「只有AI好，其他都不好」的法人預期。其中，緯穎...

外資提款110億！三大法人賣超186億 宏達電續飆、台玻噴45萬張量收黑

台股19日盤初再創歷史新高24,551.42點，但聯發科（2454）、鴻海（2317）雙雙回落，股王信驊（5274）也失...

證交所上市審議委員會 通過東方風能上市申請案

臺灣證券交易所8月19日召開第857次有價證券上市審議委員會，審議東方風能初次申請股票上市案，審議結果─通過，惟尚須提報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。