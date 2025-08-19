證交所上市審議委員會 通過東方風能上市申請案
臺灣證券交易所8月19日召開第857次有價證券上市審議委員會，審議東方風能初次申請股票上市案，審議結果─通過，惟尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。
東方風能科技股份有限公司申請上市資本額15億6,561萬4千元，董事長兼總經理陳柏霖，主要業務為船舶租賃（含服務）及海事工程，9席董事持股比率占67.09%。輔導上市承銷商為永豐金證券。
東方風能稅前純益分別為：2022年6億331萬元；2023年12億7,638萬2千元；2024年15億5,542萬1千元；2025上半年10億36萬9千元。
每股稅後盈餘（EPS）分別為：2022年4.43元；2023年7.07元；2024年7.94元；2025上半年4.83元。
