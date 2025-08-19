外資賣超110億元 這檔盤中創高股最獲外資青睞、大買1.8萬張

台股19日開高後僅3分鐘就寫下24,551.42點的歷史新高，可惜盤中翻黑，終場收24,353.5點，下跌129.02點，跌落5日線之下，三大法人聯手賣超186.17億元，外資賣超110.08億元，統計外資買賣超個股，南亞（1303）高居外資賣超冠軍，但神達（3706）則是獲得外資買超18,370張，為外資買超第一名。

台股早盤以24,493.92點開出，上漲11.4點，台積電（2330）以平盤1,180元開出，隨後台積電翻紅至1,185元，帶領大盤指數再往上衝達24,551.42點，上漲68.9點，再創歷史新高；不過，盤中多檔強勢股在創高後拉回，大盤指數翻黑，一度下滑至24,324.29點，終場收在24,353.5點，下跌129.02點。

台股開盤不久就再創歷史新高，但聯發科（2454）、鴻海（2317）雙雙回跌，近期走勢強勁的台塑四寶、定穎投控（3715）、台達電（2308）、奇鋐（3017）等創高股同步回落，大盤指數快速翻黑，盤面上以生醫、特化、及部分PCB概念股撐盤。

台積電收在1,185元， 上漲5元，但難以扭轉大盤頹勢，終場仍是下跌收盤，5日線失守，三大法人聯手賣超186.17億元，外資賣超110.08億元，投信賣超15.3億元；自營商賣超（合計）60.79億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.64億元、自營商（避險）賣超44.15億元。

統計外資賣超前十名個股中賣超南亞29,225張最多，台塑集團的南亞科（2408）、台塑（1301）也都遭外資大賣，賣超第二名則是永豐金（2890），外資單日賣超23,766張，統計賣超前十名中， 電子股有3檔，傳產股則有5檔。