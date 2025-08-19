快訊

市場按讚呼聲高 AI伺服器需求爆發！這二家硬體廠訂單吃補

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
近來AI伺服器族群股價表現強勢，成為帶動台股創下歷史新高的關鍵要角，印證「只有AI好，其他都不好」的法人預期。圖／AI生成
近來AI伺服器族群股價表現強勢，成為帶動台股創下歷史新高的關鍵要角，印證「只有AI好，其他都不好」的法人預期。圖／AI生成

近來AI伺服器族群股價表現強勢，成為帶動台股創下歷史新高的關鍵要角，印證「只有AI好，其他都不好」的法人預期。其中，緯穎（6669）股價大衝一波後，目前高檔整理蓄勢再攻；緯創（3231）則領先回檔整理，吸引投資人大舉布局。

隨四大CSP調高資本支出，AI相關市場雜音不攻自破，吸引全球資金瘋狂挺進AI族群，特別是輝達（NVIDIA）GB200出貨加溫，GB300又將開始量產，使得內外資紛紛調高AI伺服器的出貨預估，市場按讚AI伺服器的呼聲也越來越高。

事實上，摩根士丹利（大摩）證券在新出具的報告中，將今年GB200／GB300機櫃出貨量由原先預估的3萬櫃調升至3.4萬櫃，其中第3季出貨量即達1.16萬櫃、第4季1.57萬櫃。

受惠AWS ASIC伺服器訂單強勁，且Meta通用型伺服器需求優於預期，帶動緯穎第2季獲利遠優於法人預期，吸引買盤前仆後繼，拉動7月中下旬以來股價走出一波強勁的多頭攻勢，成為科技下游硬體領域重要的指標代表。

展望第3季，法人指出，隨ASIC伺服器訂單持續成長，微軟訂單彌補Meta下滑部分空缺，前景依舊看好，包括摩根士丹利（大摩）、大和資本等外資紛紛給予緯穎「優於大盤」或「買進」的正向評級，大摩甚至調高目標價至3,500元。

緯創方面，在第2季獲利符合法人預期後，由於第3季AI伺服器訂單成長強勁，加上筆電（NB）出貨也優於預期，因此法人上調緯創第3季營收季增幅至2%，大摩也看好隨H20重啟供應，緯創將成為重要的受惠廠商之一。

而輝達GB系列AI伺服器出貨增溫，緯創也成為大摩欽點的三大受惠廠商之一，因而雖然近期股價回檔修正，卻吸引市場投資人及主力大戶積極進場布局，融資餘額近七個交易日即大增1.4萬餘張，逢低布局的跡象相當明顯。

