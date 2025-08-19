外資提款110億！三大法人賣超186億 宏達電續飆、台玻噴45萬張量收黑

台股19日盤初再創歷史新高24,551.42點，但聯發科（2454）、鴻海（2317）雙雙回落，股王信驊（5274）也失守5,000元大關，加上近期走勢強勁的台塑四寶、定穎投控（3715）、台達電（2308）、奇鋐（3017）等創高股同步回落，使得大盤指數快速翻黑，盤面倚靠生醫、特化、及部分PCB概念股撐盤；臨收台積電（2330）強拉尾盤翻紅，但仍難以扭轉頹勢，終場大盤仍下跌129.02點，收24,353.5點，丟失5日線，成交值放大至4,628.50億元。三大法人聯手賣超186.17億元，其中外資即賣超110.08億元。

統計三大法人19日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超110.08億元，投信賣超15.3億元；自營商賣超（合計）60.79億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.64億元、自營商（避險）賣超44.15億元。

統計今日仍有37檔個股逆風收漲停，當中人氣最夯的非坐擁AI眼鏡題材的宏達電莫屬、成交量達11.5萬餘張，另昇貿、康霈*、騰輝電子-KY、新鉅科、中華化、台特化成交量也都超過萬張以上；族群以生醫、半導體設備、特用化學等占多數；股價分布上，百元以上個股僅7檔，50元以下個股有22檔，顯示多頭目光持續聚焦低價族群。

統計今日成交值超過百億元個股有6檔，股價表現漲跌參半，台積電拉尾收高在1185元，神達、聯茂也收紅。依序為：台積電211.09億元，股價漲0.42%、收1,185元，盤中最高1,185元、最低1,175元；台玻169.88億元，股價跌3.88%、收35.95元，盤中最高40.1元、最低35.45元；台燿151.26億元，股價跌3.01%、收338元，盤中最高366.5元、最低331元；神達142.82億元，股價漲1.55%、收92元，盤中最高95.3元、最低90.6元；聯茂136.21億元，股價漲4.65%、收135元，盤中最高141.5元、最低134.5元；鴻海101.95億元，股價跌0.95%、收208元，盤中最高212元、最低208元。

觀察今日成交量超過十萬張個股有8檔、含兩檔ETF，其中台玻噴出逾45張大量拿下人氣王，但股價回跌近4%。依序為：台玻成交453,879張；主動統一台股增長成交262,361張，股價跌2.76%、收13.05元；南亞成交189,701張，股價跌8.86%、收42.15元；神達成交152,810張；主動群益台灣強棒成交136,274張，股價跌2.04%、收12.5元；新纖成交129,553張，股價漲0.56%、收17.8元；宏達電成交115,678張，股價漲9.88%、收56.7元；長興成交104,910張，股價跌0.24%、收42.3元。