美系外資喊買、上調目標價至787元 勤誠卻收跌回測600元及5日線
美系外資看好勤誠（8210）在伺服器機箱設計、客製化、及時服務等的領先優勢，重申買進評等，且上調目標價，由609元調高至787元；台股19日早盤再衝歷史新高後拉回，終場收黑，勤誠開高走低，創高後拉回，以608元收盤，下跌17元，跌幅2.72%，回測600元關卡及5日線。
機殼股王勤誠第2季營收54.43億元，毛利率29.9%，為22季以來新高，稅後純益8.29億元，季增24.3%，年增83%，創單季新高，每股純益6.87元；累計上半年營收95.97億元，稅後純益14.96億元，年增82.9%，每股純益12.4元，為同期新高。
勤誠董事會通過投資12億元，在美國德州興建量產廠，預計今年底完成購地與選廠，明年動工，最快明年底或後年初加入量產，估計每月產能將增加8至10萬台；位於北美的NCT廠預估今年下半年啟用，馬來西亞廠日前已動工，預估明年中將完成，並且正式啟用，月產能約8至10萬台。
美系外資最新報告調高勤誠今年至後年每股純益預估，由原預估22.31元、34.61元及49.96元分別調高至25.48元、39.35元及50.93元；且重申買進評等，目標價由609元調高至787元。
美系外資看好勤誠在伺服器機箱設計、客製化、及時服務方面的領先地位，且持續實現生產基地多元化，支持在美國和中國CSP（雲端服務供應商）中的滲透。
美系外資預期，ASIC AI伺服器崛起推升客製化需求與機殼內部零組件價值含量，加上新產品線如降噪型伺服器櫃，支援高瓦數AI伺服器機房，決定調高勤誠獲利預估。
台股早盤衝高後拉回，終場收24,353.5點，下跌129.02點，勤誠早盤以636元開出，一度拉升至647元，寫下歷史新高，但股價創高後拉回，終場收在608元，下跌17元，跌幅2.72%。
