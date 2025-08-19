快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

美系外資喊買、上調目標價至787元 勤誠卻收跌回測600元及5日線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美系外資看好勤誠（8210）在伺服器機箱設計、客製化、及時服務等的領先優勢，重申買進評等，且上調目標價，由609元調高至787元；台股19日早盤再衝歷史新高後拉回，終場收黑，勤誠開高走低，創高後拉回，以608元收盤，下跌17元，跌幅2.72%，回測600元關卡及5日線。

機殼股王勤誠第2季營收54.43億元，毛利率29.9%，為22季以來新高，稅後純益8.29億元，季增24.3%，年增83%，創單季新高，每股純益6.87元；累計上半年營收95.97億元，稅後純益14.96億元，年增82.9%，每股純益12.4元，為同期新高。

勤誠董事會通過投資12億元，在美國德州興建量產廠，預計今年底完成購地與選廠，明年動工，最快明年底或後年初加入量產，估計每月產能將增加8至10萬台；位於北美的NCT廠預估今年下半年啟用，馬來西亞廠日前已動工，預估明年中將完成，並且正式啟用，月產能約8至10萬台。

美系外資最新報告調高勤誠今年至後年每股純益預估，由原預估22.31元、34.61元及49.96元分別調高至25.48元、39.35元及50.93元；且重申買進評等，目標價由609元調高至787元。

美系外資看好勤誠在伺服器機箱設計、客製化、及時服務方面的領先地位，且持續實現生產基地多元化，支持在美國和中國CSP（雲端服務供應商）中的滲透。

美系外資預期，ASIC AI伺服器崛起推升客製化需求與機殼內部零組件價值含量，加上新產品線如降噪型伺服器櫃，支援高瓦數AI伺服器機房，決定調高勤誠獲利預估。

台股早盤衝高後拉回，終場收24,353.5點，下跌129.02點，勤誠早盤以636元開出，一度拉升至647元，寫下歷史新高，但股價創高後拉回，終場收在608元，下跌17元，跌幅2.72%。

勤誠 台股 伺服器 每股純益

延伸閱讀

AI商機帶動 DIGITIMES：四大CSP今年資本支出逾3500億美元

AI商機帶動四大CSP 今年資本支出年增逾4成、突破3,500億美元

外資調高聯亞及勤誠目標

ASIC供應鏈 營運熱轉

相關新聞

台股續創高後翻黑！法人曝5理由支撐下維持多頭架構 但要小心這個訊號

台股19日開高後，僅用3分鐘就衝至24,551.42點，再創下歷史新高，但隨後下滑翻黑，投資人關注後續台股仍有高點可期？...

千金族群也熄火！股王信驊回測5000關、4檔創高後剩「它」守紅

台股19日盤初一度再創歷史新高24551.42點，但隨著鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）等權值股...

台股創高拉回整理 下跌129點收24,353點 台積電上漲5元收1,185元

台股19日早盤以24,493點開出，續創新高後，盤中隨即翻黑，拉回整理，終場收24,353點，失守五日線，下跌129點，...

再創新高！台股攻上24,551點 PCB族群續強

台積電（2330）ADR昨夜收漲1.06%，台積電19日開平在1180元，台股開高11.4點、報24493.92點，隨後...

台股開盤續昨日漲勢小漲11點 台積電開平盤

台股19日開盤指數上漲11.4點，開盤指數為24,493.92點。台積電（2330）開平盤價1,180元。

外資提款110億！三大法人賣超186億 宏達電續飆、台玻噴45萬張量收黑

台股19日盤初再創歷史新高24,551.42點，但聯發科（2454）、鴻海（2317）雙雙回落，股王信驊（5274）也失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。