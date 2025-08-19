台股創高拉回整理 下跌129點收24,353點 台積電上漲5元收1,185元

台股19日早盤以24,493點開出，續創新高後，盤中隨即翻黑，拉回整理，終場收24,353點，失守五日線，下跌129點，跌幅0.53%，成交量4628億元。櫃買則收246點，下跌1.37點，台積電（2330）收1185元，上漲5元，其餘權值股如台達電（2308）、智邦（2345）等遭逢高獲利了結，拖累大盤點數。

盤面上以類股來看塑膠、玻陶、電子零組件、水泥、運動休閒、航運等較為弱勢，另外生技、化工、橡膠、半導體等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有台玻（1802）、台燿（6274）、鴻海（2317）、定穎投控、聯發科（2454）、台達電、聯亞（3081）、南亞（1303）、奇鋐（3017）、世芯-KY（3661）、金像電（2368）、光聖（6442）、台光電（2383）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）、大量（3167）、京元電子（2449）、智邦、欣興（3037）、長興（1717）、弘塑（3131）等。

而量大強勢的則有，神達（3706）、聯茂（6213）、中光電（5371）、雙鴻（3324）、宏達電（2498）、康霈*（6919）、昇貿（3305）、楠梓電（2316）、高技（5439）、弘塑（3131）、健策（3653）、系統電（5309）、波若威（3163）、台特化（4772）、萬潤（6187）、廣宇（2328）、毅嘉（2402）、順達（3211）等

統一投顧表示，台股昨日盤中刷出24515點歷史新高、技術面維持強勢、俄烏戰現和平曙光、PCB族群表現亮眼、台積電美國新廠開始獲利、自動化機器人明日開展，眾利多因素有望帶動台股向上攻堅。惟輝達H20傳漲價18%，恐壓縮部分台廠獲利空間、瀧澤科（6609）鼓勵員工做四休三，可能稍影響投資人情緒，短線上台股指數高檔震盪盤堅。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。