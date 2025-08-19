政策力挺 布局陸股好時機

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐滬深300紅利指數基金小檔案(資料來源：Wind，永豐投信整理)
受美國總統川普關稅不確定性影響，中國大陸電子製造服務與原始設計製造商正透過產地遷移或擴建海外產能來降低風險，許多供應商對於轉移仍評估中，後市來看，大陸將保持在關鍵組件的領先地位，尤其是在非晶片組件領域，手機大廠提供非晶片組件的工廠仍位於大陸，顯示大陸位罝的重要性。

大陸國務院「新國九條」政策表示，鼓勵上市公司進行現金分紅，特別指出要上市公司增強分紅穩定性、持續性和可預期性。2024年大陸上市公司現金股利發放率有所提升，現金股利金額人民幣11,055億元、現金股利發放率38%，值得留意的是，近五年滬深300紅利指數相比滬深300指數績效表現更好，報酬率相差28.31%。須注意目前大盤相對波動，因近期關稅及國際地緣政治，短期可能面臨震盪風險。

市場預期開啟降息循環後，主要鼓勵企業強化股東權益、提高股息配發率的政策利多加持，資金可望流向相對低基期的高股息指數，永豐滬深300紅利指數基金具備多重優勢，可望成為投資新解方。

永豐滬深300紅利指數基金以滬深300紅利指數為追蹤標的，該指數選取滬深300指數中較高股息率的50檔股票，掌握中國A股市場穩健配息企業的長期價值，適合看好未來後勢潛力可期的投資人。本檔基金提供新台幣、美元、人民幣多重幣別選擇，滿足投資人的多元資產配置需求，對手中持有多幣資產的民眾而言，不失為一個優質選擇。

永豐滬深300紅利指數基金為台灣基金市場發行追蹤大陸境內A股高股息標的之指數型基金，將A股大型權值標的與高股息股全面涵蓋納入，今年政策作多、投資風格轉變，評價相對偏多的大型藍籌股受惠股息紅利保護，是2025年參與中國投資的機會標的。

高股息

