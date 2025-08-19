千金族群也熄火！股王信驊回測5000關、4檔創高後剩「它」守紅

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照
台股19日盤初一度再創歷史新高24551.42點，但隨著鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）等權值股紛紛翻黑，大盤回調逾百點，並多次測試5日線支撐。

千金族群多頭隨之降溫，股王信驊（5274）頻頻失守5000元大關，股后世芯-KY（3661）也跌破5日線、4000元關卡警報響起。族群中，以弘塑（3131）逆勢漲停最為搶眼；另外，台光電（2383）、健策（3653）、旺矽（6223）、富世達等四檔也再創盤中新高價，但在大盤壓力增強下，僅健策仍守住約3%的漲幅，其餘三檔均翻黑回落。

千金族群今日仍有4檔個股在逆風中創新高，包括健策1780元、台光電1,345元、旺矽1,310元、富世達1,150元。其中，散熱股王健策第2季獲利11.21億元，每股純益7.85元；上半年每股純益17.44元，雙雙寫下同期新高。健策指出，今年AI伺服器相關產品接單暢旺，營運有望逐季走升，全年展望樂觀。

法人指出，健策第2季獲利較首季下滑，主因受新台幣匯率升值影響；下半年迎來產業傳統旺季，整體營運動能有望優於上半年，全年業績可望再寫新猷。

弘塑加速對CPO的布局，近兩日獲法人連續回補買超，今日人氣大增，股價數度衝上漲停1,575元，飛過月線。

弘塑18日參加櫃買中心舉辦的業績發表會，高層於會中表示，看好3D IC、SoIC、CoWoS與CPO發展，預期隨著AI晶片大廠陸續驗證並導入，相關應用逐漸成熟，目前也感受到客戶端對SoIC機台購買量逐步增加，同時加速對CPO的布局，相關機台預計在2028年量產。新廠部分，目前正進行使用執照與消防檢驗申請，力拚10月投產，屆時設備產能可望倍增。

