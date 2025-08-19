大聯大下午法說 午盤逆勢小漲
半導體通路商大聯大（3702）將於19日下午舉行法說會，雖然大盤回檔，但該公司午盤股價仍逆勢呈現小漲局面。
大聯大已公布第2季財報，合併營收為2,504.52億元，達單季歷史次高，季增0.6％、年增20.4％，稅後淨利為21.86億元，季增15.1%、年增34%，每股純益為1.05元。
大聯大上半年合併營收為4,992.86億元，年增28.1％，稅後淨利為40.84億元，年增14.1％，每股純益為2.18元。
展望第3季，以新台幣29.5元兌1美元為匯率假設基礎，大聯大預估營收將落在2,450億至2,650億元之間，約季減2.1％至季增5.8％，預估毛利率介於3.7%至3.9%，預估稅後淨利為24.86億至30.22億元，預估每股純益為1.48元至1.8元間。
