快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

台股續創高後翻黑！法人曝5理由支撐下維持多頭架構 但要小心這個訊號

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股19日開高後，僅用3分鐘就衝至24,551.42點，再創下歷史新高，但隨後下滑翻黑，投資人關注後續台股仍有高點可期？再創高的題材有那些？記者曾學仁／攝影
台股19日開高後，僅用3分鐘就衝至24,551.42點，再創下歷史新高，但隨後下滑翻黑，投資人關注後續台股仍有高點可期？再創高的題材有那些？記者曾學仁／攝影

台股19日開高後，僅用3分鐘就衝至24,551.42點，再創下歷史新高，但隨後下滑翻黑，投資人關注後續台股仍有高點可期？再創高的題材有那些？法人認為，目前市場氣氛樂觀，投資人勇於追價，在未出現帶量中長黑前，仍是多頭架構，但提醒若過熱訊號出現則要特別小心；分析師也強調，台股仍有高點可期，在Fed降息前以「驚驚漲」的表現居多，「強者恆強、低基期補漲」是兩大布局主軸。

台股早盤以24493.92點開出，上漲11.4點，台積電（2330）以平盤1,180元開出，隨後台積電一度翻紅至1,185元，大盤指數再往上衝達24,551.42點，上漲68.9點，再創歷史新高；不過，盤中多檔強勢股在創高後拉回，大盤指數翻黑，一度下滑至24,324.29點，盤中跌逾百點。

台股持續飆新高後拉回，投資人關心，在這個高檔位置點該留意什麼？還可不可以買股？後續還有高點嗎？推升大盤再創高的題材有那些？有分析師坦言，「居高思危」是造成大盤指數及創高個股拉回的一個因素，市場的確感受到了高檔的壓力了，資金轉往中低價及低基期族群。

台新投顧副總黃文清表示，在AI趨勢帶動，不確定因素消除、上市櫃公司營收及獲利高、Fed降息預期升高、市場投資氣氛積極樂觀，都是推升大盤指數創高的因素，只要未帶量出現中長黑，仍是多頭架構，也因此，投資人積極追進中小型股，融資增加的速度也在加快。

黃文清提醒，要留意是否出現爆量下跌、融資大增的過熱訊號，他強調，目前已逼近過熱的臨界點，要特別小心，留意股票短期反轉訊號的出現，操作上持股不要過高，若要買股則可留意AI、落後補漲股；至於台積電，由於股價位居高點區域，市場存有戒心不過度追高，可先等輝達財報公布再說。

證券分析師張陳浩表示，台股創高後拉回，主要就是居高思危的心態，盤面上多檔強勢股創高拉回，資金轉向落後補漲的中低價及低基期股，但後續仍可望維持驚驚漲的走勢，在Fed宣布降息前，有機會由台積電帶領再發動攻勢，帶領指數再創高。

張陳浩，「強者恆強」、「低檔敢漲」的投資主軸並未改變，強勢股的部分包括散熱的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）；伺服器的技嘉（2376）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、廣達（2382）等都可以留意，另外低基期族群包括矽光子、PA、ABF、台積電設備股等，也值得關注。

台股 台積電

延伸閱讀

台股ETF受益人創新猷 00982A等九檔人氣同創高

三大名師唱多 台股衝關25K

土洋資金角色輪替…外資取代投信 主導這波漲勢

台股虛胖式多頭 散戶無感

相關新聞

台股續創高後翻黑！法人曝5理由支撐下維持多頭架構 但要小心這個訊號

台股19日開高後，僅用3分鐘就衝至24,551.42點，再創下歷史新高，但隨後下滑翻黑，投資人關注後續台股仍有高點可期？...

再創新高！台股攻上24,551點 PCB族群續強

台積電（2330）ADR昨夜收漲1.06%，台積電19日開平在1180元，台股開高11.4點、報24493.92點，隨後...

台股開盤續昨日漲勢小漲11點 台積電開平盤

台股19日開盤指數上漲11.4點，開盤指數為24,493.92點。台積電（2330）開平盤價1,180元。

台股今再創新高 隨後拉回振盪整理

台股創下新高，三大法人持續加碼，台積電今天開平在1180元後，一度漲至1185元，鴻海、聯發科等股及PCB族群開高走高，...

靜待美俄烏三方會談 台積電今日股價平盤狹幅波動

台股指數18日創下24482點新高大紀錄後，今日開盤除少數軍工、印刷電路板和軍工股今日開盤持續上攻外，以台積電為首的半導...

美降息見曙光AI 熱帶動科技股後市可期

全球金融市場在川普對等關稅政策的衝擊下，經歷了股、匯、債市的劇烈震盪。永豐金證券攜手證交所舉辦專題講座，指出2025下半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。