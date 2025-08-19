台股續創高後翻黑！法人曝5理由支撐下維持多頭架構 但要小心這個訊號

台股19日開高後，僅用3分鐘就衝至24,551.42點，再創下歷史新高，但隨後下滑翻黑，投資人關注後續台股仍有高點可期？再創高的題材有那些？法人認為，目前市場氣氛樂觀，投資人勇於追價，在未出現帶量中長黑前，仍是多頭架構，但提醒若過熱訊號出現則要特別小心；分析師也強調，台股仍有高點可期，在Fed降息前以「驚驚漲」的表現居多，「強者恆強、低基期補漲」是兩大布局主軸。

台股早盤以24493.92點開出，上漲11.4點，台積電（2330）以平盤1,180元開出，隨後台積電一度翻紅至1,185元，大盤指數再往上衝達24,551.42點，上漲68.9點，再創歷史新高；不過，盤中多檔強勢股在創高後拉回，大盤指數翻黑，一度下滑至24,324.29點，盤中跌逾百點。

台股持續飆新高後拉回，投資人關心，在這個高檔位置點該留意什麼？還可不可以買股？後續還有高點嗎？推升大盤再創高的題材有那些？有分析師坦言，「居高思危」是造成大盤指數及創高個股拉回的一個因素，市場的確感受到了高檔的壓力了，資金轉往中低價及低基期族群。

台新投顧副總黃文清表示，在AI趨勢帶動，不確定因素消除、上市櫃公司營收及獲利高、Fed降息預期升高、市場投資氣氛積極樂觀，都是推升大盤指數創高的因素，只要未帶量出現中長黑，仍是多頭架構，也因此，投資人積極追進中小型股，融資增加的速度也在加快。

黃文清提醒，要留意是否出現爆量下跌、融資大增的過熱訊號，他強調，目前已逼近過熱的臨界點，要特別小心，留意股票短期反轉訊號的出現，操作上持股不要過高，若要買股則可留意AI、落後補漲股；至於台積電，由於股價位居高點區域，市場存有戒心不過度追高，可先等輝達財報公布再說。

證券分析師張陳浩表示，台股創高後拉回，主要就是居高思危的心態，盤面上多檔強勢股創高拉回，資金轉向落後補漲的中低價及低基期股，但後續仍可望維持驚驚漲的走勢，在Fed宣布降息前，有機會由台積電帶領再發動攻勢，帶領指數再創高。

張陳浩，「強者恆強」、「低檔敢漲」的投資主軸並未改變，強勢股的部分包括散熱的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）；伺服器的技嘉（2376）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、廣達（2382）等都可以留意，另外低基期族群包括矽光子、PA、ABF、台積電設備股等，也值得關注。