特化3悍將接力衝漲停！國精化創天價、台特化 AHF 貢獻營收

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台積電（2330）19日持續於平盤上下狹幅整理，但相關特化族群卻漲勢凌厲，國精化（4722）、中華化（1727）、台特化等接力衝上漲停，國精化更再創新歷史新高，晶呈科技（4768）也強漲逾半根停板，帶動南寶（4766）、新應材（4749）、三福化（4755）等聯袂揚升，成為盤面多頭指標之一。

國精化打造高速運算5G材料（HC材）第一套量產設備6月投產，正進行第二、第三套設備建置，加上PSMA樹脂新產線明年量產，營運前景看俏，近期股價持續狂奔，19日衝上漲停107元鎖死，不僅搶進百元俱樂部、也刷新歷史天價，統計自4月9日前波低點43.85元、至今日107元，波段已大漲144%。

國精化在高速運算5G材料發展上，繼取得多家銅箔基板（CCL）大廠認證，開始導入新開發的產品線，第一套量產設備於今年第2季完工，6月投入量產，該設備年產能可達450噸左右；第二及第三套設備正展開建置，預計今年底完成、明年量產，屆時高速運算5G材料一年產能將達1,400噸。隨著高速運算市場需求快速增加，CCL廠商對新材料需求也可望持續上修。

至於應用在低介電常數（low Dk），以及低介質耗損因數（low Df）的高頻銅箔基板關鍵樹脂材料，也成功導入幾家主要廠家，為擴大產能，在高雄永安廠建置PSMA樹脂新產線，主要新產能設備都已發包，預計明年第1季量產，新設備預估達一年3,600噸。

中華化今日量價俱揚，近午成交量已放大至近1.5萬張，股價亮燈漲停、鎖在39.9元，改寫2024年11月來波段新高，統計自4月9日前波低點19.65元、至今日39.9元，波段大漲103%。

中華化斥資10億元打造的第五條電子級硫酸產線設置已完成，並啟動測試及認證作業，最快第4季可望量產，爭取半導體龍頭公司第二大電子級硫酸供應商資格，有助明年投產量能加乘放大。

台特化人氣同步暴增逾3倍，盤中成交量超過1.1萬張，股價衝上漲停273元鎖死；統計股價自4月9日前波低點152.5元、至今日273元，波段大漲79%。

台特化的蝕刻特氣產品無水氟化氫（AHF），專注先進製程自製特氣產品，產品具寡占地位；今年上半年通過客戶驗證，開始貢獻營收，為高階蝕刻氣體布局關鍵一步。法人看好AHF將開始明顯貢獻營收，第4季進入穩定放量階段。

