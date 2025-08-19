快訊

靜待美俄烏三方會談 台積電今日股價平盤狹幅波動

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
靜待美俄烏三方可能展開會談， 台積電今日股價平盤間狹幅波動。(路透)
台股指數18日創下24482點新高大紀錄後，今日開盤除少數軍工、印刷電路板和軍工股今日開盤持續上攻外，以台積電為首的半導體族，在靜待美俄烏三方可能展開會談及美國即將公布232調查結果，仍多數休兵，台積電今日以平盤1180元開出後在平盤附近遊走，盤中最高來到1185元，挑戰1200元欠缺點火素材。

隨著2025台北國際自動化工業大展即將明 （20）日揭幕，全台最大智慧製造科技盛會為期四在南港展覽館舉行，預定9月中旬掛牌的工具機控器制大廠新代科技，今日盤中興櫃價一度寫下898元新高，隨後翻黑，力守880元。

法人分析，儘管台積電昨天股價收平盤，台股加權指數仍創高，反映AI伺服器需求不是短線，也不是台積電「一個人的武林」，AI周邊需求明顯，帶動相關的PCB、材料、CPO、矽光子、散熱、機器人等題材也陸續發酵，呈現「大型股穩盤、中小型股活潑」格局。

市場靜待美國川普與俄羅斯總統普丁及烏克蘭總統澤倫斯基三方會談，一般預料會談若出現圓滿停戰協議，加上聯準會降息，將是台股再創新局時。

