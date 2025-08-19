台股開盤續昨日漲勢小漲11點 台積電開平盤

台股19日開盤指數上漲11.4點，開盤指數為24,493.92點。台積電（2330）開平盤價1,180元。

群益投顧表示，大盤指數看回不回，改寫歷史收盤新高，技術面延續短多趨勢，成交量維持穩健，仍有利短線持續偏多震盪表現。續以短多熱門標的為主，參考短期均線變化汰弱換強因應。

操作題材可留意：

1.原物料漲勢擴散，PCB鏈多頭不止─大陸建滔集團上周宣布調漲多項中低階銅箔基板產品售價，每張調升人⺠幣10元，同時帶動二線廠跟進。這波PCB原料漲勢受到AI需求帶動，率先在高階產品引爆，現又朝中低階產品擴散，全產品線漲勢都已確立,對台廠整體毛利率帶來錦上添花效果。

2.機器人展接力登場，助概念股短多火力─黃仁勳看好AI解決問題能力很快就會超越人類，並預言機器人將是下一個「兆級」美元產業。繼中國大陸舉辦世界機器人大會、世界人型機器人運動會後，台灣自動化智慧與機器人展8月20日起舉行，持續挹注概念股多頭火力。

周一（18日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,911.82點，下跌34.3點、跌幅0.08%；S&P500指數下跌0.01%；那斯達克指數上漲0.03%；費半指數上漲0.41%。台積電ADR漲1.06%，收在241.41美元，較台北交易溢價22.9%。

隨著美國總統川普和烏克蘭總統及歐洲領導人展開會談，美國股市周一收盤變動不大，投資人也靜候本周即將發布的大批零售業財報以及央行年會。美國10年期公債殖利率從上周五的4.325%升至4.337%。美元指數上漲0.3%至98.167。

三大法人周集中市場合計買超63.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超46.3億元，投信買超17.3億元，自營商（自行買賣）買超9.8億元，自營商（避險）賣超9.7億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,607口至609口，其中，外資淨空單減少4,581口至29,626口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少644口至4,308口。

選擇權未平倉量部分，8月大量區買權OI落在24,500點，賣權最大OI落在24,000點 ; 月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在13,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.22上升至1.39。VIX指數下降0.04至19.95。外資台指期買權淨金額0.54億元 ; 賣權淨金額-0.01億元。整體選擇權籌碼面偏多。