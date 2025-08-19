美降息見曙光AI 熱帶動科技股後市可期

全球金融市場在川普對等關稅政策的衝擊下，經歷了股、匯、債市的劇烈震盪。永豐金證券攜手證交所舉辦專題講座，指出2025下半年投資市場「柳岸花明又一村」，因川普關稅大戲已近尾聲，加以第2季企業財報表現優於市場預期，美國聯準會降息可能性再度浮現，資金正重新聚焦AI等基本面強勁的產業。

永豐金證券分析美股創高主因有三，第一，基本面回歸：川普的關稅大戲走到尾聲，美國企業第1季提前備貨潮過後，市場焦點重新回到經濟基本面。第2季GDP成長亮眼，尤其通訊服務與資訊科技業表現突出，顯示潮水退去後的真正的經濟樣貌「科技產業的創新成長始終是突破景氣憂慮的關鍵」。

第二，科技產業創新動能：AI需求成為企業成長的重要推手，各大科技公司在基礎設施與技術創新上的資本支出顯著增加，進一步鞏固科技產業的長期成長潛力。

第三，美降息見曙光：美國總經數據放緩，聯準會估計將於近期釋放降息訊號。根據券商公會統計，2025年上半年國內複委託市場成交量達4.5兆元，年增近26^。其中，美股、固定收益與境外基金是熱門標的，複委託成交量成長皆超過兩成，同期的港股及其他海外市場成交量亦大幅成長逾三成，顯示川普上任雖帶來短期波動，同時也激發海外投資熱潮。

永豐金證券提醒投資人密切關注美國政經局勢與川普政策後續發展，同時把握下半年逢低布局時機，特別聚焦具備創新趨勢與強勁產能需求的企業，以期在科技創新浪潮中獲取長線投資回報果實。