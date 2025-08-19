快訊

變態夫逼玩「蒙面換妻」遊戲 新竹女批噁心訴請休夫獲賠償

上午9時26分花蓮近海規模4.9地震 最大震度4級

台日簽備忘錄：避免大陸間諜趁台灣有事混進日本 事前審查入境外國人

美降息見曙光AI 熱帶動科技股後市可期

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券攜手台灣證券交易所舉辦專題講座，指出2025下半年投資市場「柳岸花明又一村」。業者提供
永豐金證券攜手台灣證券交易所舉辦專題講座，指出2025下半年投資市場「柳岸花明又一村」。業者提供

全球金融市場在川普對等關稅政策的衝擊下，經歷了股、匯、債市的劇烈震盪。永豐金證券攜手證交所舉辦專題講座，指出2025下半年投資市場「柳岸花明又一村」，因川普關稅大戲已近尾聲，加以第2季企業財報表現優於市場預期，美國聯準會降息可能性再度浮現，資金正重新聚焦AI等基本面強勁的產業。

永豐金證券分析美股創高主因有三，第一，基本面回歸：川普的關稅大戲走到尾聲，美國企業第1季提前備貨潮過後，市場焦點重新回到經濟基本面。第2季GDP成長亮眼，尤其通訊服務與資訊科技業表現突出，顯示潮水退去後的真正的經濟樣貌「科技產業的創新成長始終是突破景氣憂慮的關鍵」。

第二，科技產業創新動能：AI需求成為企業成長的重要推手，各大科技公司在基礎設施與技術創新上的資本支出顯著增加，進一步鞏固科技產業的長期成長潛力。

第三，美降息見曙光：美國總經數據放緩，聯準會估計將於近期釋放降息訊號。根據券商公會統計，2025年上半年國內複委託市場成交量達4.5兆元，年增近26^。其中，美股、固定收益與境外基金是熱門標的，複委託成交量成長皆超過兩成，同期的港股及其他海外市場成交量亦大幅成長逾三成，顯示川普上任雖帶來短期波動，同時也激發海外投資熱潮。

永豐金證券提醒投資人密切關注美國政經局勢與川普政策後續發展，同時把握下半年逢低布局時機，特別聚焦具備創新趨勢與強勁產能需求的企業，以期在科技創新浪潮中獲取長線投資回報果實。

川普 美國聯準會

延伸閱讀

川澤會重點一次看！美烏1問題仍分歧 澤倫斯基通過「川普時尚考驗」

緊急會談說了什麼？川普、澤倫斯基與歐洲領袖會談重點一次看

指控郵寄投票非真正的民主 川普：擬簽行政命令終結

著西裝、喊感謝 澤倫斯基放軟姿態：盼川普出席三方會談

相關新聞

台股黑翻紅飆新高 創造7紀錄

台股昨天上演戲劇性走勢，早盤受半導體關稅消息面衝擊開低，但隨買盤進場，指數黑翻紅，創下七大紀錄，包括加權指數盤中二萬四五...

台股「虛胖式」多頭 散戶望之興嘆

台股再創歷史里程碑，昨天盤中一度漲至二萬四五一五點，不過，今年以來行情震盪幅度更甚以往，加上漲勢集中在台積電等部分ＡＩ股...

再創新高！台股攻上24,551點 PCB族群續強

台積電（2330）ADR昨夜收漲1.06%，台積電19日開平在1180元，台股開高11.4點、報24493.92點，隨後...

台股開盤續昨日漲勢小漲11點 台積電開平盤

台股19日開盤指數上漲11.4點，開盤指數為24,493.92點。台積電（2330）開平盤價1,180元。

高階玻纖布供貨緊俏 美系CSP機電工程需求旺！7檔AI黑馬出列

受惠AI伺服器的強勁需求，帶動相關科技概念股掀起上漲狂潮，連成功轉型的AI傳產供應鏈也開始發動漲勢，專家分享後續尚有表現空間的口袋名單。

台股衝新高點…創七大紀錄 收盤點位24,482點創高

台股昨（18）日上演戲劇性走勢，早盤受半導體關稅消息面衝擊開低，但隨買盤進場，指數黑翻紅，創下七大紀錄，包括加權指數盤中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。